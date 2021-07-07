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12:28 07.07.2021

Стрелявший в Голосеевском районе Киева поджег квартиру, в которой закрылся

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Стрелявший в Голосеевском районе Киева поджег квартиру, в которой закрылся

Мужчина, стрелявший в Голосеевском районе Киева, осуществил поджог квартиры, в которой закрылся, осуществляется эвакуация жителей дома, сообщает Министерство внутренних дел Украины.

"В Киеве продолжается специальная полицейская операция. Во время переговоров злоумышленник совершил поджог квартиры, где он закрылся. Спасатели ГСЧС провели мероприятия по ликвидации пожара", - сказано в сообщении в Facebook.

Сейчас сотрудники полиции эвакуируют жителей дома.

Вместе с тем, как видно по прямой телетрансляции, полицейские вывели из дома и увезли на автомобиле мужчину в наручниках.

Теги: #поджог #квартира #стрелок
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