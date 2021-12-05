События

21:34 05.12.2021

В Ужгороде полицейские расследуют поджог двух автомобилей журналиста

1 мин читать
В Ужгороде полицейские расследуют поджог двух автомобилей журналиста

В Ужгороде (Закарпатская обл.) полицейские расследуют поджог двух автомобилей журналиста, сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции в Закарпатской области в Фейсбуке.

"Сегодня около 5.20 часов утра на линию "102" поступило сообщение о возгорании автомобиля по одной из улиц на окраине Ужгорода. По указанному адресу прибыли пожарные и следственно-оперативная группа полиции. Во время осмотра места происшествия выяснилось, что огнем полностью поврежден автомобиль марки Subaru Forester и частично припаркованный неподалеку автомобиль Volkswagen Beetle", - указано в сообщении.

Как отмечается, оба транспортных средства были в пользовании жителя Ужгорода, занимающегося журналистской деятельностью.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. По указанному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 194 УК Украины (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога).

Расследование по делу продолжается.

Теги: #авто #закарпатская_область #поджог
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:39 14.11.2021
С 28 декабря в водительских правах будут отмечать управление авто с коробкой-автомат

С 28 декабря в водительских правах будут отмечать управление авто с коробкой-автомат

11:19 06.11.2021
51-летнего уроженца Херсона будут судить за попытку поджечь помещения Офиса омбудсмена и Верховного суда

51-летнего уроженца Херсона будут судить за попытку поджечь помещения Офиса омбудсмена и Верховного суда

13:42 29.10.2021
Закарпатская область на грани экологического бедствия из-за самовольного демонтажа руководством "Прикарпатзахидтранс" резервной ветки газопровода – СБУ

Закарпатская область на грани экологического бедствия из-за самовольного демонтажа руководством "Прикарпатзахидтранс" резервной ветки газопровода – СБУ

14:11 21.10.2021
Дорожники до 2022 года отремонтируют трассу Синевир-Буштино в Закарпатской области

Дорожники до 2022 года отремонтируют трассу Синевир-Буштино в Закарпатской области

00:31 19.10.2021
Харьковчанин-рецидивист, бросивший бутылку с зажигательной смесью на автостоянку, пойдет под суд

Харьковчанин-рецидивист, бросивший бутылку с зажигательной смесью на автостоянку, пойдет под суд

12:09 17.10.2021
На территории Одесского нефтеперерабатывающего завода неизвестные подожгли серу

На территории Одесского нефтеперерабатывающего завода неизвестные подожгли серу

18:14 15.10.2021
В Закарпатской области в результате ДТП погибли 4 человека, в том числе патрульный полицейский и пограничник

В Закарпатской области в результате ДТП погибли 4 человека, в том числе патрульный полицейский и пограничник

10:06 28.09.2021
13 членов преступной группировки будут судить за угон автомобилей со штрафплощадок в Украине

13 членов преступной группировки будут судить за угон автомобилей со штрафплощадок в Украине

16:59 24.09.2021
Volvo хочет полностью отказаться от кожи для обивки салонов автомобилей к 2030 году

Volvo хочет полностью отказаться от кожи для обивки салонов автомобилей к 2030 году

11:15 24.09.2021
Под Киевом на парковке сгорело четыре автомобиля - ГСЧС

Под Киевом на парковке сгорело четыре автомобиля - ГСЧС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украину пришла вторая партия угля из США объемом 66 тыс. тонн

Папа Римский призвал остановить "крушение цивилизации"

Нота протеста в связи с нарушением воздушной границы Беларуси вручена военному атташе Украины

В Украине за сутки выявили 6 622 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровело 9 274 человека, 278 умерло

Заявление Беларуси о якобы нарушении воздушного пространства со стороны Украины не отвечает действительности

ПОСЛЕДНЕЕ

На трассе "Киев-Чоп" в ДТП попала семья: отец и двое детей погибли, мать госпитализирована

Пострадавший во время аварии работник Бурштынской ТЭС скончался в реанимации

Министр обороны и главнокомандующий ВСУ посетили передовые позиции на Донбассе

Резников: Численность российских военных вблизи украинской границы может возрасти до 175 тыс

Волонтерство сделало Украину непобедимой в 2014 году и делает непобедимой сегодня и всегда – Зеленский

Манифестация против антиковидных мер в Брюсселе переросла в беспорядки

Стефанчук почтил в Варшаве память жертв Голодомора и воинов УНР

КНР развивает космический потенциал в два раза интенсивнее США, грозит вырваться вперед к 2030 году

На Донбассе с полуночи обстрелов не было

В Украину пришла вторая партия угля из США объемом 66 тыс. тонн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА