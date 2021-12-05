В Ужгороде полицейские расследуют поджог двух автомобилей журналиста

В Ужгороде (Закарпатская обл.) полицейские расследуют поджог двух автомобилей журналиста, сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции в Закарпатской области в Фейсбуке.

"Сегодня около 5.20 часов утра на линию "102" поступило сообщение о возгорании автомобиля по одной из улиц на окраине Ужгорода. По указанному адресу прибыли пожарные и следственно-оперативная группа полиции. Во время осмотра места происшествия выяснилось, что огнем полностью поврежден автомобиль марки Subaru Forester и частично припаркованный неподалеку автомобиль Volkswagen Beetle", - указано в сообщении.

Как отмечается, оба транспортных средства были в пользовании жителя Ужгорода, занимающегося журналистской деятельностью.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. По указанному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 194 УК Украины (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога).

Расследование по делу продолжается.