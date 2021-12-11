В Таиланде женщина, разгневанная на босса, подожгла склад нефти, на котором работала

В одной из провинций Таиланда 38-летнюю женщину арестовали после того, как камера видеонаблюдения зафиксировала момент поджога склада нефти и химикатов, где эта женщина работала.

Как сообщают местные СМИ, руководитель складского отдела компании Энн Срия призналась полиции, что ее действия были местью. По ее словам, начальник ругал ее и постоянно учил, как улучшить работу.

Когда на складе вспыхнул пожар, жителей в радиусе километра попросили эвакуироваться. На одноэтажном складе находились контейнеры с тысячами галлонов нефти и химикатов.

На месте происшествия работали более 40 пожарных машин. Несмотря на усилия пожарной команды и полиции, огонь быстро распространился, в результате пожара образовалось огромное количество ядовитого дыма.

Ущерб от пожара составил 40 млн батов (1,18 млн долларов США).