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22:16 16.12.2021

В Новой Каховке неизвестные совершили поджог автомобиля депутата горсовета от "Евросолидарности"

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В Новой Каховке неизвестные совершили поджог автомобиля депутата горсовета от "Евросолидарности"

В Новой Каховке (Херсонская обл.) неизвестные совершили поджог автомобиля депутата городского совета Ирены Лепень от "Европейской солидарности", в результате поджога пострадавших нет, сообщила пресс-служба областной Национальной полиции.

"Сегодня, около 16:55, в "Единый центр 102" полиции Херсона позвонила 49-летняя жительница г. Новая Каховка. Женщина рассказала, что неизвестные злоумышленники подожгли автомобиль "Mercedes", который стоял во дворе дома. Пожар локализован работниками территориального подразделения ГСЧС, пострадавших нет", - сообщили в полиции.

Предварительная правовая квалификация ч.2 ст.352 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до двенадцати лет.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

Как считает Лепень, поджог ее личного авто – "это прямая угроза".

"Да, моя принципиальная позиция не нравится тем, кто привык жить по схемам. Кто заказчик? Городской голова? Заместитель городского головы, почему-то уволившийся с должности без объяснений совету? Те, кто стоит за ними и боится остаться должностей и привилегий? Этот список совсем ограничен, ведь воюют со мной только они. Кто открыт, кто дает тайные команды", - написала депутат на своей станице в фейсбуке в четверг вечером.

По ее словам, в настоящее время она дает показания полиции.

Теги: #авто #украина #поджог #депутат
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