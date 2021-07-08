События

13:17 08.07.2021

Мужчине, ранившему полицейского и двух гражданских в Голосеевском районе Киева, сообщено о подозрении

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Мужчине, ранившему полицейского и двух гражданских в Голосеевском районе Киева, сообщено о подозрении

Следователи полиции сообщили о подозрении мужчине, который 7 июля открыл стрельбу в жилом доме в Голосеевском районе Киева и ранил трех человек, в том числе полицейского.

"Действия подозреваемого квалифицированы как покушение на убийство сотрудника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей и покушение на убийство двух лиц (ст.348 УК Украины, ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 УК Украины). Сейчас в Голосеевский районный суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно сообщению, 7 июля около 11.00 житель квартиры в доме по Голосеевскому проспекту через закрытую дверь совершил выстрелы из охотничьего ружья в сторону правоохранителей, которые прибыли на вызов, ранив при этом одного полицейского, а также двух гражданских лиц, стоявших рядом. Патрульный при этом получил огнестрельное ранение левой кисти с множественными переломами костей, еще один пострадавший - огнестрельное ранение головы, шеи, грудной клетки и живота, другой человек - осколочные повреждения правого плечевого сустава.

Злоумышленник отказывался открыть дверь, угрожал открыть огонь и предпринял попытку поджечь квартиру. С целью задержания стрелка была проведена спецоперация с привлечением спецназа. В ходе неотложного обыска в квартире обнаружено и изъято ружье, из которого предположительно было совершено выстрела. Следственные действия продолжаются.

Теги: #голосеевский_район #подозрение #стрелок
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