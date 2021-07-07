В ходе задержания стрелявшего в Голосеевском районе Киева никто не пострадал - Крищенко

Стрелявший в Голосеевском районе Киева в среду ранил полицейского и гражданского, однако во время штурма и непосредственно задержания злоумышленника никто не пострадал, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

Как рассказал Крищенко журналистам в Киеве после проведения спецоперации, изначально в полицию поступила информация о конфликте в связи с правом собственности на квартиру, после чего на место происшествия прибыл наряд патрульной полиции.

"Злоумышленник открыл огонь… Не менее двух выстрелов из охотничьего ружья, по предварительной информации, не зарегистрированного", - сказал Крищенко.

Он уточнил, что пострадал полицейский, получив тяжелое ранение руки. Также пострадал гражданский - он был среди тех, кто находился на месте.

По словам начальника главка, злоумышленник стрелял через дверь.

Крищенко отметил, что после этого была введена спецоперация с привлечением спецподразделения КОРД, проводились переговоры со злоумышленником, но он не открывал дверь, угрожал открыть огонь, поджечь квартиру, слышен был запах бензина. "Учитывая обстоятельства, было принято решение о штурме… Наши сотрудники зашли и задержали его… с ним была еще женщина", - рассказал руководитель полиции Киева.

Начальник главка сообщил, что "непосредственно во время штурма никто не пострадал".

Крищенко рассказал, что в настоящее время задержанный находится в районном управлении полиции, открыто уголовное производство по факту покушения на жизнь сотрудника правоохранительного органа.