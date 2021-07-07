Правоохранители задержали мужчину, устроившего стрельбу в Голосеевском районе Киева
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который на Голосеевском проспекте в Киеве открыл стрельбу из квартиры и ранил патрульного полицейского.
"Полицейские задержали вооруженного злоумышленника, который ранил патрульного и гражданского человека, после чего закрылся в квартире жилого дома на проспекте Голосеевском и устроил там поджог", - говорится в сообщении на странице Министерства внутренних дел в Facebook.