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12:38 07.07.2021

Правоохранители задержали мужчину, устроившего стрельбу в Голосеевском районе Киева

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Правоохранители задержали мужчину, устроившего стрельбу в Голосеевском районе Киева

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который на Голосеевском проспекте в Киеве открыл стрельбу из квартиры и ранил патрульного полицейского.

"Полицейские задержали вооруженного злоумышленника, который ранил патрульного и гражданского человека, после чего закрылся в квартире жилого дома на проспекте Голосеевском и устроил там поджог", - говорится в сообщении на странице Министерства внутренних дел в Facebook.

Теги: #задержание #стрелок
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