Полиция нашла в квартире стрелка из Ханау тела предполагаемого убийцы и его матери - СМИ

Полиция нашла в квартире стрелка из Ханау два трупа, это сам стрелявший и его мать, сообщил в "Твиттере" эксперт телеканала ADR по терроризму Хольгер Шмидт.

"Преступник (погибший) из Ханау, очевидно, мужчина 43 лет, рядом с ним полиция нашла предположительно его погибшую мать", - написал журналист.

В ночь на четверг стрельба произошла сразу в двух кальянных барах в Ханау.

Сначала неизвестный открыл огонь в баре, расположенном в центре города, а затем скрылся на автомобиле. Спустя некоторое время стали поступать данные о стрельбе уже в другом баре на западе Ханау. Европейские СМИ отмечают, что оба бара были популярны среди этнических курдов.

В общей сложности, включая стрелка и его мать, погибли 11 человек. Полиция выясняет личности жертв и предполагаемого убийцы.

Город Ханау расположен примерно в 20 км от Франкфурта-на-Майне.