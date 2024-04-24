Політика

15:06 24.04.2024

Завдяки підтримці столичної громади 101 бригада знищила російської техніки майже на 35 мільйонів доларів

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Завдяки постійній фінансовій допомозі з бюджету Києва 101 бригада охорони ГШ ім. генерал-полковника Геннадія Воробйова змогла значно підвищити свої бойові спроможності та покращити побутові умови військовослужбовців. Про це повідомили на Facebook-сторінці 101 ОБрО ГШ. 

В бригаді, зокрема, зазначили, що за сприяння мера Києва Віталія Кличка було придбано велику кількість безпілотників різних типів.

"Незважаючи на третій рік виснажливої війни, ми відчуваємо реальну допомогу від друзів і партнерів бригади. А це, в свою чергу, приносить неабиякі здобутки на фронті. Лише вдумайтесь у наступні неймовірні цифри: завдяки сприянню мера і столичної громади у вигляді субвенцій з міського бюджету, нашою військовою частиною для підпорядкованого батальйону БПЛА було закуплено і передано сучасні різноманітні безпілотні літальні апарати і дрони, які знищили ворожу техніку на загальну суму 34,7 млн доларів!" - наголосили у бригаді.

Окремо захисники подякували киянам та меру за міську цільову програму "Захисник Києва".

"В рамках програми було отримано значне фінансування у минулому і поточному роках. Як результат - вдалось значно покращити побутові умови військовослужбовців, придбати складне технологічне обладнання на пункт технічного обслуговування і ремонту, житловий модуль для розгортання медичного пункту, інструмент для укомплектування мобільної автомобільної майстерні -  цей список можна продовжувати довго", - повідомили в 101 ОБрО.

Захисники підкреслили, що підтримка Києва наближає країну до перемоги.

"Україна обовʼязково переможе! Навіть не сумнівайтесь. Знаєте чому? Бо ми - єдині  і в цьому наша сила! Рухаємось далі, а з таким надійним тилом - сміливо лише вперед!" - наголосили бійці.

Як повідомлялося, минулого року Київ виділив на потреби ЗСУ близько 9 мільярдів гривень. Це майже стільки ж, скільки усі інші обласні центри разом.

Столиця виділила силам безпеки та оборони вже 6,5 млрд гривень, і ця сума постійно зростає.

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