Політика

09:58 09.04.2024

Жовква обговорив із послом з особливих доручень МЗС Італії підготовку до Конференції з питань відновлення України

1 хв читати
Жовква обговорив із послом з особливих доручень МЗС Італії підготовку до Конференції з питань відновлення України

Заступник глави Офісу президента Ігор Жовква провів зустріч із послом з особливих доручень МЗС Італії та уповноваженим із підготовки Конференції з питань відновлення України Давіде Ла Чечіліа, повідомляє пресслужба президента.

Під час зустрічі Жовква подякував італійській стороні за Угоду про співробітництво у сфері безпеки, яку нещодавно підписали лідери Італії та України.

"Важливий компонент укладеної Угоди – відновлення критичної інфраструктури України, а також патронат Італії над Одесою та Одеською областю. Розраховуємо на її якісну імплементацію", - наголосив він.

Окрім цього, сторони обговорили підготовку берлінської Конференції з питань відновлення України, а також наступної такої Конференції, що відбудеться в Італії.

"Сторони обговорили подальшу реалізацію пріоритетів італійського головування в "Групі семи" цього року та скоординували можливості проведення спільних заходів на підтримку України", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #жовква

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:16 01.03.2024
Угода про оборонну співпрацю з Нідерландами закріпила підтримку культурної спадщини України - Жовква

Угода про оборонну співпрацю з Нідерландами закріпила підтримку культурної спадщини України - Жовква

13:13 25.02.2024
Україна веде окремий переговорний трек щодо підписання безпекової угоди з ЄС - Жовква

Україна веде окремий переговорний трек щодо підписання безпекової угоди з ЄС - Жовква

13:04 23.02.2024
Конгрес США ухвалить рішення про допомогу Україні, упевнений Жовква

Конгрес США ухвалить рішення про допомогу Україні, упевнений Жовква

13:00 23.02.2024
Україна буде відповідати за колективну безпеку в Центральній та Східній Європі – Жовква

Україна буде відповідати за колективну безпеку в Центральній та Східній Європі – Жовква

12:43 23.02.2024
Україна не боїться брати на себе відповідальність за безпеку в Європі - Жовква

Україна не боїться брати на себе відповідальність за безпеку в Європі - Жовква

12:30 25.12.2023
Нам потрібні гарантії безпеки, а не сім Будапештських меморандумів - Жовква

Нам потрібні гарантії безпеки, а не сім Будапештських меморандумів - Жовква

11:49 25.12.2023
Слова "запевнення" в гарантіях безпеки України не буде - Жовква

Слова "запевнення" в гарантіях безпеки України не буде - Жовква

11:35 25.12.2023
З Орбаном говоритимемо про широкий спектр наших відносин - Жовква

З Орбаном говоритимемо про широкий спектр наших відносин - Жовква

21:50 22.11.2023
Жовква зустрівся з командувачем Місії ЄС з військової допомоги Україні

Жовква зустрівся з командувачем Місії ЄС з військової допомоги Україні

01:43 04.11.2023
Жовква обговорив з головою представництва НАТО посилення взаємодії України та Альянсу

Жовква обговорив з головою представництва НАТО посилення взаємодії України та Альянсу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна погодиться на кредитні умови фінансування військової допомоги з боку США - Зеленський

Рух "Чесно": 12 народних депутатів IX скликання підозрюють у злочинах проти нацбезпеки, серед них представники "ОПЗЖ" і "Слуги народу"

Військова допомога Італії Україні є значною і високо цінується - посол

Блінкен: США не підтримували і не сприяли українським ударам поза українською територією

Італія хотіла б відігравати провідну роль у відновленні України - посол

ОСТАННЄ

Глава МЗС Великої Британії під час візиту до США спробує переконати конгресменів надати допомогу Україні

Можливість припинення вогню в Газі тепер залежить від відповіді ХАМАС на мирні пропозиції

Комітет ООН із прийняття нових членів у квітні розгляне заявку палестинців на вступ до організації - постпред Мальти

Представник правлячої партії "Глас" Пеллегріні переміг на виборах президента Словаччини

Столтенберг: саме Україні вирішувати, на які компроміси їй йти з РФ

Україна погодиться на кредитні умови фінансування військової допомоги з боку США - Зеленський

МЗС України вітає підтримку Радою ООН з прав людини резолюції про ситуацію з правами людини в Україні внаслідок російської агресії

Порошенко привіз екскаватори  на Сумщину: замість лопат потрібна потужна техніка

Ірина Геращенко озвучила позицію "Євросолідарності" щодо закону про мобілізацію

"Європейська солідарність" вимагає від Стефанчука зробити публічними засідання погоджувальної ради ВР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА