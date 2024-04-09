Жовква обговорив із послом з особливих доручень МЗС Італії підготовку до Конференції з питань відновлення України
Заступник глави Офісу президента Ігор Жовква провів зустріч із послом з особливих доручень МЗС Італії та уповноваженим із підготовки Конференції з питань відновлення України Давіде Ла Чечіліа, повідомляє пресслужба президента.
Під час зустрічі Жовква подякував італійській стороні за Угоду про співробітництво у сфері безпеки, яку нещодавно підписали лідери Італії та України.
"Важливий компонент укладеної Угоди – відновлення критичної інфраструктури України, а також патронат Італії над Одесою та Одеською областю. Розраховуємо на її якісну імплементацію", - наголосив він.
Окрім цього, сторони обговорили підготовку берлінської Конференції з питань відновлення України, а також наступної такої Конференції, що відбудеться в Італії.
"Сторони обговорили подальшу реалізацію пріоритетів італійського головування в "Групі семи" цього року та скоординували можливості проведення спільних заходів на підтримку України", - йдеться в повідомленні.