Жовква обговорив із послом з особливих доручень МЗС Італії підготовку до Конференції з питань відновлення України

Заступник глави Офісу президента Ігор Жовква провів зустріч із послом з особливих доручень МЗС Італії та уповноваженим із підготовки Конференції з питань відновлення України Давіде Ла Чечіліа, повідомляє пресслужба президента.

Під час зустрічі Жовква подякував італійській стороні за Угоду про співробітництво у сфері безпеки, яку нещодавно підписали лідери Італії та України.

"Важливий компонент укладеної Угоди – відновлення критичної інфраструктури України, а також патронат Італії над Одесою та Одеською областю. Розраховуємо на її якісну імплементацію", - наголосив він.

Окрім цього, сторони обговорили підготовку берлінської Конференції з питань відновлення України, а також наступної такої Конференції, що відбудеться в Італії.

"Сторони обговорили подальшу реалізацію пріоритетів італійського головування в "Групі семи" цього року та скоординували можливості проведення спільних заходів на підтримку України", - йдеться в повідомленні.