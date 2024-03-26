Опозиція вимагає забезпечити повноцінну роботу парламенту - заява "Євросолідарності".

Партія "Європейська солідарність" закликала партію "Слуга народу" припинити блокувати повноцінну роботу Верховної Ради й зібрати засідання для обговорення термінових питань.

Заяву оприлюднено на сайті "Євросолідарності".

"Слуги" мають припинити бокувати повноцінну роботу парламенту, а уряд має негайно відзвітувати про свою діяльність. Незважаючи на щоденні російські обстріли мирних міст, знищення цивільної інфраструктури (насамперед енергетичної), владна більшість у Верховній Раді так і не спромоглися зібратися на засідання й обговорити посилення наших фортифікаційних споруд, забезпечення ЗСУ ракетами, снарядами й дронами. Вимоги патріотичної опозиції зібрати парламент і сформувати актуальний порядок денний ігноруються", - наголошується в тексті заяви.

Чинна влада, заявили в "Євросолідарності", уникає відповіді, яким чином ворогу вдалося завдати енергетичному комплексу значних руйнувань, тоді як представники влади заявляли, що виділили десятки мільярдів бюджетних коштів на захист енергетичних об'єктів і побудову укриттів для трансформаторних станцій та інших потужностей. Також залишається незрозумілим, як влада планує ліквідовувати наслідки жорстоких обстрілів і запобігати деградації безпекової ситуації.

У зв'язку з цим "Євросолідарність" вимагає терміново зібрати засідання Верховної Ради України для обговорення нагальних питань: насамперед заслухати звіт уряду щодо ліквідації наслідків атак РФ, щодо посилення ЗСУ, а також контролю за проведенням фортифікаційних робіт і фінансуванням сил оборони.

Крім того, заявляє "Євросолідарність", до порядку денного для має бути включено формування тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо нагляду за спорудженням фортифікаційних споруд і недопущення зловживань (№10462), ефективне залучення коштів місцевих громад для підтримки бригад Збройних сил України (№11075), ухвалення закону про заборону московської церкви в Україні (№8371), призначення парламентських слухань щодо виконання Україною умов вступу до Європейського Союзу, а також ухвалити рішення про повноцінне висвітлення роботи парламенту та допуск журналістів до балкону й кулуарів (№10102, 10107).

Також, вважають у "Євросолідарності", парламент має розпочати розгляд змін до закону про мобілізацію (№10449), щоб запровадити механізми мотивації для мобілізованих і забезпечити заміну захисникам, які тримають фронт понад два роки повномасштабного вторгнення.

"Загалом настав час перейти від одноосібного скликання засідань головою ВР за командою з президентського офісу до планової роботи. Парламент має збиратися не раз чи два на місяць із ритуальною функцією послухати високих гостей, а повноцінно працювати. Повернутися до регламенту роботи ВР, як це було до повномасштабного вторгнення. "ЄС" публічно звертається до голови ВР і керівництва монобільшості з вимогою скликати пленарне засідання вже цього тижня і забезпечити якісний та актуальний порядок денний. Якщо "слуги народу" неспроможні це зробити, слід визнати відсутність монобільшості, переформатувати її та створити коаліцію відповідальності, спроможну повернути суб'єктність й авторитет парламенту", - йдеться в заяві.

Також у "Євросолідарності" виступили із закликом проголосувати за постанову Комітету з питань безпеки, оборони та розвідки про відкликання з посади заступника голови комітету народного депутата Безуглої.

"У разі чергової відмови ставити це питання на голосування це буде сигналом суспільству, що Безугла діє не сама, а фактично озвучує позицію монобільшості та влади загалом", - наполягають у "Євросолідарності".