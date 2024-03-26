Політика

16:43 26.03.2024

Опозиція вимагає забезпечити повноцінну роботу парламенту - заява "Євросолідарності".

3 хв читати
Опозиція вимагає забезпечити повноцінну роботу парламенту - заява "Євросолідарності".

Партія "Європейська солідарність" закликала партію "Слуга народу" припинити блокувати повноцінну роботу Верховної Ради й зібрати засідання для обговорення термінових питань.

Заяву оприлюднено на сайті "Євросолідарності".

"Слуги" мають припинити бокувати повноцінну роботу парламенту, а уряд має негайно відзвітувати про свою діяльність. Незважаючи на щоденні російські обстріли мирних міст, знищення цивільної інфраструктури (насамперед енергетичної), владна більшість у Верховній Раді так і не спромоглися зібратися на засідання й обговорити посилення наших фортифікаційних споруд, забезпечення ЗСУ ракетами, снарядами й дронами. Вимоги патріотичної опозиції зібрати парламент і сформувати актуальний порядок денний ігноруються", - наголошується в тексті заяви.

Чинна влада, заявили в "Євросолідарності", уникає відповіді, яким чином ворогу вдалося завдати енергетичному комплексу значних руйнувань, тоді як представники влади заявляли, що виділили десятки мільярдів бюджетних коштів на захист енергетичних об'єктів і побудову укриттів для трансформаторних станцій та інших потужностей. Також залишається незрозумілим, як влада планує ліквідовувати наслідки жорстоких обстрілів і запобігати деградації безпекової ситуації.

У зв'язку з цим "Євросолідарність" вимагає терміново зібрати засідання Верховної Ради України для обговорення нагальних питань: насамперед заслухати звіт уряду щодо ліквідації наслідків атак РФ, щодо посилення ЗСУ, а також контролю за проведенням фортифікаційних робіт і фінансуванням сил оборони.

Крім того, заявляє "Євросолідарність", до порядку денного для має бути включено формування тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо нагляду за спорудженням фортифікаційних споруд і недопущення зловживань (№10462), ефективне залучення коштів місцевих громад для підтримки бригад Збройних сил України (№11075), ухвалення закону про заборону московської церкви в Україні (№8371), призначення парламентських слухань щодо виконання Україною умов вступу до Європейського Союзу, а також ухвалити рішення про повноцінне висвітлення роботи парламенту та допуск журналістів до балкону й кулуарів (№10102, 10107).

Також, вважають у "Євросолідарності", парламент має розпочати розгляд змін до закону про мобілізацію (№10449), щоб запровадити механізми мотивації для мобілізованих і забезпечити заміну захисникам, які тримають фронт понад два роки повномасштабного вторгнення.

"Загалом настав час перейти від одноосібного скликання засідань головою ВР за командою з президентського офісу до планової роботи. Парламент має збиратися не раз чи два на місяць із ритуальною функцією послухати високих гостей, а повноцінно працювати. Повернутися до регламенту роботи ВР, як це було до повномасштабного вторгнення. "ЄС" публічно звертається до голови ВР і керівництва монобільшості з вимогою скликати пленарне засідання вже цього тижня і забезпечити якісний та актуальний порядок денний. Якщо "слуги народу" неспроможні це зробити, слід визнати відсутність монобільшості, переформатувати її та створити коаліцію відповідальності, спроможну повернути суб'єктність й авторитет парламенту", - йдеться в заяві.

Також у "Євросолідарності" виступили із закликом проголосувати за постанову Комітету з питань безпеки, оборони та розвідки про відкликання з посади заступника голови комітету народного депутата Безуглої.

"У разі чергової відмови ставити це питання на голосування це буде сигналом суспільству, що Безугла діє не сама, а фактично озвучує позицію монобільшості та влади загалом", - наполягають у "Євросолідарності".

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Франція інвестуватиме у військові виробництва на території України - посол

Прем'єр-міністр Нідерландів: Наполегливо працюємо, щоб F-16 якомога швидше літали в небі над Україною

Зеленський про черговий удар РФ по Харкову: Партнерам треба зрозуміти, що ППО має захищати життя

Зеленський обговорив з прем'єром Індії підтримку Формули миру й розвиток двосторонніх відносин

Президент Єврокомісії: Представлений план реалізації Ukraine Facility наблизить Україну до Європейського Союзу

ОСТАННЄ

Кулеба повідомив, що отримує "роздратовані коментарі" з Берліна після відповідей про постачання Україні Taurus

Кулеба поговорив телефоном з міністром закордонних справ Кот-д'Івуару

Кулеба провів розмову з Боррелем, закликав до якнайшвидшого постачання Україні додаткових систем Patriot та інших ППО, здатних збивати балістику

Євросоюзу необхідний "стрибок" в оборонній політиці, вважає Боррель

Нетаньягу після ухвалення РБ ООН резолюції про припинення вогню в Газі скасував візит делегації Ізраїлю в США

Свириденко задекларувала 1,9 млн грн доходів за 2023 рік

ЄС засудив оголошення Ізраїлем своїми державними землями 800 гектарів окупованої палестинської території

Україна зможе наприкінці цього року або на початку наступного перейти в наступ за необхідної допомоги Заходу

Президент ПА НАТО обіцяє зробити все, щоб Україна стала 33-м членом альянсу

Необхідно позбавити РФ можливості обходити санкції – пані посол Браже

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА