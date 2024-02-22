Політика

18:54 22.02.2024

Питання членства України в ЄС записано в пріоритетах польського головування в Євросоюзі – Дуда

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Питання членства України в ЄС записано в пріоритетах польського головування в Євросоюзі – Дуда

Польща продовжуватиме підтримувати Україну на її шляху до Європейського Союзу, а питання членства України в ЄС записане серед пріоритетів польського головування у 2025 році, заявив президент Польщі Анджей Дуда.

"Так, звичайно, у нас це записано у пріоритетах польського головування (питання членства України в ЄС – ІФ-У). Серед іншого, саме підтримка вступу України до Європейського Союзу серед тих пріоритетів, які прийняла польська влада. Ми підтримували, підтримуємо і підтримуватимемо Україну на її шляху до Європейського Союзу", - сказав Дуда в інтерв'ю, яке транслювалось у четвер національним телемарафоном.

Польща головуватиме в ЄС у першій половині 2025 року. 

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