Фон дер Ляєн можуть висунути на другий термін як главу ЄК

Правоцентристська Європейська народна партія (ЄНП), що має найбільшу фракцію в Європарламенті, готується підтримати кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на другий термін як голови Єврокомісії (ЄК), повідомив портал Euractiv.

Сама фон дер Ляєн, колишня міністерка оборони Німеччини, обрана лідерами ЄС главою ЄК 2019 року, ще не оголосила про намір очолити список кандидатів від ЄНП на європейських виборах, уточнює близьке до інститутів Євросоюзу інтернет-видання у статті, опублікованій у четвер.

"Однак стає дедалі очевиднішим, що це лише питання часу. Для цього її має висунути її власна політична партія - німецький Християнсько-демократичний союз (ХДС), опора політичної сім'ї ЄНП, і її мають підтримати ще дві партії-члени ЄНП у листі, підписаному й доставленому (до Брюсселя) не пізніше 21 лютого", - пише Euractiv.

За даними видання, у Брюсселі переважає думка, що партія прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска "Громадянська платформа" і партія прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса "Нова демократія" можуть підтримати фон дер Ляєн.

При цьому ЗМІ з посиланням на неназване джерело в ЄНП зазначає, що, незалежно від того, чи підтримають їхні партії офіційно нинішнього голову ЄК, "факт залишається фактом: Туск і Міцотакіс є двома лідерами, які обидва можуть і готові підтримувати кандидатуру фон дер Ляєн до кінця".

Також, за словами джерела, їй знадобиться "швидше символічна" підтримка двох невеликих партій.

ЄНП скликає 1 лютого неформальну зустріч своїх керівників, на якій зазвичай присутній фон дер Ляєн, у штаб-квартирі загальноєвропейської партії в Брюсселі перед позачерговим засіданням Європейської ради.

Euractiv бачить у цій зустрічі можливість "обговорити "дорожню карту" майбутніх виборів до Європейського парламенту, які відбудуться 6-9 червня". Інше джерело видання з Німеччини повідомило про ймовірність того, що фон дер Ляєн оголосить про свою кандидатуру на з'їзді ХДС у Берліні 19 лютого.

"Якщо вона це зробить, останнім кроком стане затвердження її кандидатури на конгресі ЄНП у Бухаресті 6-7 березня", - пише портал.

Euractiv також наводить інформацію, поширену пресою Афін і Загреба, про те, що Міцотакіс і прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович "придивляються до посади" голови Європейської ради натомість бельгійця Шарля Мішеля, який збирається залишити цю посаду до закінчення офіційного терміну.