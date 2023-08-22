Лидеры Балканских стран приняли Декларацию в поддержку Украины

Президенты Балканских стран, Украины и Молдовы заявили, что вторжение Росси в Украину является поворотным моментом для Европы.

«Вторжение России в Украину является поворотным моментом для Европы, что создает новый уровень осознания общих принципов, единства и общего будущего в рамках ЕС. Это критическое время безопасности, мира и стабильности нашего Европейского континента. Законы и принципы, так долго способствовавшие стабильному и предполагаемому порядку европейской безопасности, были нарушены, и мы снова становимся свидетелями проявления пагубных последствий ревизионизма», - говорится в Декларации, принятой на встрече в Афинах в понедельник.

Президенты выражают «нашу непреклонную поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, основывающейся на ценностях демократии и верховенства права».

«В ходе сегодняшних дискуссий в Афинах мы выразили поддержку и признательность президенту Украины Владимиру Зеленскому за его упорные усилия, направленные на установление принципов мира в его Формуле мира в соответствии с Уставом ООН. Мы также приветствовали усилия Генеральной Ассамблеи ООН, направленные на содействие всеобъемлющему, справедливому и продолжительному миру в Украине», - говорится в тексте.

«Мы отметили, что Западные Балканы, Украина и Республика Молдова, географически прилегающие к государствам-членам ЕС, имеют общее европейское наследие, историю и будущее, определенное общими возможностями и вызовами», - отмечается в Декларации.

Ее подписали президенты Сербии, Молдовы, Украины, Греции, премьер-министры Греции, Румынии, Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Болгарии и Хорватии.

Источник: https://president.gov.ua/news/deklaraciya-afinskogo-samitu-85057