Політика

16:05 10.08.2023

Ніхто в Україні не дозволить проводити вибори в несправедливий спосіб - Данілов

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Ніхто в Україні не дозволить проводити вибори в несправедливий спосіб - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що проводити вибори в країні в умовах війни в несправедливий спосіб ніхто не дозволить.

"Держава має забезпечити всім без винятку громадянам участь у виборчому процесі. Мені складно уявити, як голосуватимуть хлопці, які на сьогодні перебувають біля Бахмута, які перебувають на сьогодні на інших ділянках фронту. Як це фізично зробити? А якщо вони не голосуватимуть, тоді це несправедливо. Вони захищають нашу країну. От вони мають кинути і кудись іти голосувати, чи як? Хто собі як це уявляє?" - заявив він в інтерв'ю "Українській правді".

"А ті громадяни, які перебувають наразі за межами нашої країни, які тимчасово виїхали через те, що божевільний сусід стріляє і є небезпека для життя, то як це зробити?" - додав Данілов.

За словами секретаря РНБО, "тут багато виникає запитань, на які треба давати відповіді".

"Тому що, якщо хтось вважає, що вибори можна провести в несправедливий спосіб, то ще раз нагадую - ми наразі за цю справедливість воюємо. Ніхто не дозволить нікому проводити вибори в несправедливий спосіб", - наголосив він.

Коментуючи слова голови Верховної Ради Руслана Стефанчука про те, що Конституція не забороняє проведення виборів в умовах війни, Данілов заявив, що "потрібно дуже уважно подивитися на те, за яких умов Конституцію ухвалювали 1996 року".

"У той час вплив росіян на комуністів, на соціалістів і багатьох інших людей у Верховній Раді був величезним. Тоді цілу добу ухвалювали цю Конституцію. Вдень часу не вистачило - вночі ухвалювали, що, на мою думку, абсолютно некоректно, коли вночі ухвалюється Конституція. Вночі потрібно точно не Конституцію ухвалювати. А потім ми маємо такі от наслідки цих речей", - сказав він.

Чергові парламентські вибори в Україні мають відбутися 29 жовтня 2023 року. Однак у зв'язку з повномасштабним російським вторгненням їх дату перенесено на невизначений термін.

 

Теги: #выборы #данилов

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