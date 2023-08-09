Політика

10:16 09.08.2023

Врахування позицій національних меншин є ключовим у підготовці всіх рішень - Стефанішина

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Врахування позицій національних меншин є ключовим у підготовці всіх рішень - Стефанішина

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявляє, що під час підготовки всіх рішень і документів у сфері захисту прав національних меншин ключовим є врахування позицій спільнот, залучення широкого кола фахівців і міжнародної експертизи.

"Консолідація українського суспільства в часи важких випробувань під час повномасштабної російської агресії засвідчила стійкість та єдність усієї української поліетнічної нації. Громадяни, незалежно від етнічного походження, віросповідання чи мови повсякденного спілкування, стали на захист України. Впевнена, наша єдність і стійкість є запорукою майбутньої перемоги і того, що Україна неодмінно стане членом ЄС", - наводить слова Стефанішиної пресслужба віцепрем'єра за результатами онлайн-зустрічі з представниками національних меншин.

Вона також поінформувала про кроки, здійснені на виконання рекомендації Єврокомісії щодо реформування законодавства у сфері захисту прав національних меншин (спільнот).

Стефанішина закликала представників національних спільнот активно долучатися до процесу розроблення та наповнення державної цільової національно-культурної програми "Єдність у розмаїтті".

"Надзвичайно важливо, аби фінальний документ був корисним для самих національних меншин (спільнот). Нашим спільним пріоритетом є забезпечення умов для розвитку мовної, культурної, етнічної, релігійної самобутності представників національних спільнот, паралельно із забезпеченням можливостей їхньої повноцінної інтеграції в українське суспільство", - сказала віцепрем'єрка.

Вона також зауважила, що, з огляду на обмеженість ресурсів в умовах повномасштабної війни, не всі амбітні плани вдасться реалізувати одразу, проте висловила переконання, що завдання та цілі, закладені як у рамковому законі, так і в майбутній програмі, стануть чітким орієнтиром для побудови по-справжньому європейської держави.

"З боку уряду ми продовжимо активну роботу з партнерами для залучення додаткового фінансування для України як для майбутнього члена ЄС. Це, впевнена, дозволить забезпечити реалізацію всіх завдань, передбачених майбутньою загальнодержавною програмою", - додала вона.

Теги: #стефанишина #нацменшинства

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