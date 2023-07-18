Політика

09:27 18.07.2023

США шукатимуть заміну "зерновій угоді", але складно знайти щось подібного масштабу - Блінкен

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США шукатимуть заміну "зерновій угоді", але складно знайти щось подібного масштабу - Блінкен

США та союзники шукатимуть способи замінити Чорноморську зернову ініціативу, однак знайти альтернативу такого ж масштабу буде непросто, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Ми дивитимемося, що ще можна зробити, щоб знайти інші шляхи вивезти українську агропродукцію на світовий ринок... Але дуже складно знайти заміну такого ж масштабу", - сказав Блінкен у понеділок.

Він зазначив, що рішення Росії не продовжувати угоди може негативно вплинути на пошук цих шляхів, оскільки "інші країни, компанії тощо будуть дуже стурбовані тим, що може статися з їхніми суднами і працівниками, якщо Росія проти будь-якого експорту з України".

Теги: #блінкен #зернова_угода

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