США шукатимуть заміну "зерновій угоді", але складно знайти щось подібного масштабу - Блінкен

США та союзники шукатимуть способи замінити Чорноморську зернову ініціативу, однак знайти альтернативу такого ж масштабу буде непросто, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Ми дивитимемося, що ще можна зробити, щоб знайти інші шляхи вивезти українську агропродукцію на світовий ринок... Але дуже складно знайти заміну такого ж масштабу", - сказав Блінкен у понеділок.

Він зазначив, що рішення Росії не продовжувати угоди може негативно вплинути на пошук цих шляхів, оскільки "інші країни, компанії тощо будуть дуже стурбовані тим, що може статися з їхніми суднами і працівниками, якщо Росія проти будь-якого експорту з України".