У Мінреінтеграції закликали позбавити Балицького мандата депутата Запорізької облради

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України закликали невідкладно позбавити мандата депутата Запорізької обласної ради Євгена Балицького, який добровільно пішов на співпрацю з російськими окупантами і очолив окупаційну адміністрацію на захопленій частині Запорізької області.

"Зрадник Євген Балицький чомусь досі має мандат депутата облради... Вкотре звертаємося з вимогою позбавити зрадника депутатського мандата, оскільки ця ситуація є ганебною", - йдеться в заяві, розміщеній на сайті відомства в неділю.

У Мінреінтеграції наголошують, що на основі доказової бази, зібраної Службою безпеки України, суд визнав Балицького винним за двома статтями Кримінального кодексу України і йому загрожує до 15 років позбавлення волі. "Але чомусь формально він досі залишається з депутатським мандатом Запорізької обласної ради", - зазначають у відомстві.

Минулого тижня СБУ повідомила, що суд в Україні заочно визнав Балицького винним у проведенні незаконного референдуму та умисних діях з метою зміни кордонів України і призначив йому 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.