Політика

02:32 18.01.2023

Украина в 2022г сократила валютную выручку от экспорта черных металлов более чем наполовину

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Металлургические предприятия Украины в 2022 году снизили поступления от экспорта черных металлов на 67,5% по сравнению с предыдущим годом – до $4 млрд 533,088 млн.

Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС), на черные металлы за этот период пришлось 10,26% общего объема поступлений от экспорта товаров против 20,49% за 2021г.

В декабре поступления от экспорта черных металлов составляли $173,944 млн, тогда как в ноябре - $205,647 млн.

При этом Украина в прошлом году сократила импорт аналогичной продукции на 38,3% – до $954,387 млн. В декабре ее импортировано на $89,275 млн.

Кроме того, в 2022г Украина сократила экспорт металлоизделий на 18,6% - до $1 млрд 52,512 млн. В декабре их поставлено на $69,285 млн.

Импорт металлоизделий за прошлый год сократился на 42,9% - до $643,162 млн (в декабре - $67,705 млн).

Как сообщалось, Украина в 2021 году нарастила валютную выручку от экспорта черных металлов на 81,4% по сравнению с 2020 годом – до $13 млрд 951,117 млн. На черные металлы за этот период пришлось 20,5% общего объема поступлений от экспорта товаров против 15,63% за 2020 год.

При этом Украина в 2021 году нарастила импорт аналогичной продукции на 48,8% – до $1 млрд 547,477 млн.

Кроме того, Украина в 2021 году нарастила экспорт металлоизделий на 43% - до $1 млрд 293,199 млн.

Импорт металлоизделий за прошлый год возрос на 28% - до $1 млрд 125,908 млн.

Теги: #украина #экспорт #выручка #металы

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