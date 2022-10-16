Політика

15:20 16.10.2022

Китай не прагнутиме гегемонії та експансії – посольство КНР в Україні

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Китай не прагнутиме гегемонії та експансії – посольство КНР в Україні

Китай не прагнутиме гегемонії та експансії у світі, натомість Пекін зосередиться на примноженні таких загальнолюдських цінностей, як мир, розвиток, рівність, справедливість, демократія і свобода, повідомляє посольство Китайської Народної Республіки в Україні.

"Китай ніколи не прагнутиме гегемонії та експансії, а примножуватиме такі загальнолюдські цінності, як мир, розвиток, рівність, справедливість, демократія і свобода. Китай притримуватиметься всебічного дотримання суворої партійної дисципліни та просуватиме боротьбу з корупцією з нульовою терпимістю та без найменшого потурання", – йдеться в повідомленні посольства, присвяченому відкриттю ХХ Всекитайського з'їзду Комуністичної партії Китаю.

У ньому наголошується, що у з'їзді взяли участь 2 296 делегатів від імені понад 96 млн членів КПК.

Генеральний секретар ЦК КПК Сі Цзіньпін виступив на з'їзді з доповіддю, в якій було підбито підсумки найважливіших перетворень та величезних успіхів, досягнутих у Китаї за останні 10 років, включно із відзначенням століття заснування КПК, входженням у нову еру соціалізму з китайською специфікою, а також виконанням завдання щодо боротьби з абсолютною бідністю та всебічною побудовою середньозаможного суспільства.

"У доповіді було зазначено, що економічна міць Китаю здійснила історичний стрибок, загальний обсяг його економіки сягнув 18,5% світової економіки. Доповідь представила успішні методи, яких Китай має дотримуватися для подальшого розвитку, а також описала грандіозні плани та головний політичний курс розвитку Китаю на наступні п’ять років і більш тривалий період, як-от: поліпшення матеріального становища та благополуччя народу, підвищення якості його життя, просування "зеленого" розвитку, підвищення значення розвитку держави через науку й освіту, нарощування державної могутності за допомогою висококваліфікованих кадрів, а також прискорення створення армії світового класу", - наголошують у посольстві.

Там зазначають, що, згідно з доповіддю генерального секретаря ЦК КПК, Китай ніколи не прагнутиме гегемонії та експансії у світі.

Крім того, у доповіді також було чітко представлено центральне завдання Комуністичної партії Китаю – згуртовано вести багатонаціональний народ країни на шляху до побудови квітучої і могутньої, демократичної і культурної, гармонійної і прекрасної соціалістичної модернізованої держави, а також за допомогою модернізації у китайському стилі всебічно сприяти великому відродженню китайської нації.

"Всекитайський з'їзд КПК, який проводять що п’ять років, є найважливішими зборами, що рухають уперед побудову КПК, а також розвиток і реформи в Китаї. Зважаючи на те, що Китай вже успішно досягнув мети першого століття щодо всебічної побудови середньозаможного суспільства і вступив на новий історичний шлях для досягнення мети другого століття, цей з'їзд має найважливіше значення для розвитку Китаю", - підсумували в диппредставництві.

Теги: #китай

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