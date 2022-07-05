Швейцария готова поддержать переговоры о прекращении войны, когда придет время - президент Кассис

Швейцария высказывает готовность поддержать переговоры о прекращении войны, когда придет время, заявляет президент Швейцарии Игнацио Кассис.

«Швейцария обеспечивает качественное посредничество, и Конференция в Лугано является одним из таких примеров. Мы готовы продолжать в том же ключе, и высказываем готовность поддержать переговоры о прекращении войны, когда придет время», - сказал он на конференции по вопросам восстановления Украины в Лугано во вторник.

Он подчеркнул, что Швейцария будет продолжать продвигать международное право и эффективную многосторонность, как «противоядие против применения силы».