Політика

10:05 05.07.2022

Швейцария готова поддержать переговоры о прекращении войны, когда придет время - президент Кассис

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Швейцария готова поддержать переговоры о прекращении войны, когда придет время - президент Кассис

Швейцария высказывает готовность поддержать переговоры о прекращении войны, когда придет время, заявляет президент Швейцарии Игнацио Кассис.

«Швейцария обеспечивает качественное посредничество, и Конференция в Лугано является одним из таких примеров. Мы готовы продолжать в том же ключе, и высказываем готовность поддержать переговоры о прекращении войны, когда придет время», - сказал он на конференции по вопросам восстановления Украины в Лугано во вторник.

Он подчеркнул, что Швейцария будет продолжать продвигать международное право и эффективную многосторонность, как «противоядие против применения силы».

Теги: #война #швейцария

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