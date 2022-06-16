Україна просить Ізраїль про продаж систем протиракетної оборони, що дозволить захистити цивільне населення і ніяк не зачепить інтересів офіційного Єрусалиму. Про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив у ефірі телеканалу «i24news».

«Йдеться саме про захисне озброєння, а не про летальну зброю. Я звертаюся до ізраїльського уряду з проханням подумати про постачання - продаж, а не дарування - протиракетних систем. Це не та зброя, що вбиває, це допомога у захисті мирних жителів – жінок та дітей, вони страждають найбільше. Кількість жертв серед українців під час цієї ескалації, починаючи з 24 лютого, більша за кількість загиблих людей в Ізраїлі з часів війни за незалежність. Нам потрібно захистити наших мирних жителів такою системою, у цьому питанні Ізраїль – професіонал», - сказав він.

При цьому Євген Корнійчук підкреслив, що надання Україні такої системи «не зачепить інтереси Ізраїлю».

«Війна у центрі Європи у 21 столітті – це те, що необхідно припинити! Ізраїль є частиною західного світу, західної демократії, він має докласти зусиль для припинення війни. Ізраїлю потрібно робити більше», - підсумував посол.