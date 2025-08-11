Путін використає зустріч з Трампом у власних інтересах - голова комітету Ради з питань зовнішньої політики

Володимир Путін використає зустріч з президентом США Дональдом Трампом на Алясці у власних інтересах, вважає голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

"Я не думаю, що буде якийсь конкретний результат або дійсно компроміс. Путін просто використає цю зустріч у своїх інтересах. З одного боку, Путін абсолютно не зацікавлений у безумовному припиненні вогню, а з іншого боку - він намагатиметься перекинути відповідальність на Україну, тобто зробити так, щоб Трамп звинуватив Україну в небажанні "компромісу", що може, як сподівається Путін, дати Трампу привід взагалі вийти з переговорного процесу", - сказав Мережко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

Він зазначив, що "нам треба бути готовими до брехні та провокацій" з боку Путіна.

За повідомленням ЗМІ, анонсована на 15 серпня зустріч Трампа й Путіна, скоріш за все, відбудеться у м. Анкоридж на Алясці.