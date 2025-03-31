Мери Києва та Тулузи обговорили економічну та культурну співпрацю

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з мером міста-побратима Тулузи Жаном-Люком Муденком (Jean-Luc Moudenc) та делегацією мерії цього французького міста та обговорив з ними питання економічної та культурної співпраці.

"Дружба та співпраця Києва з Тулузою розпочалися в 1975 році. І ми продовжуємо розвивати економічні та культурні зв’язки між містами. Київ готовий долучитися до співпраці в майбутніх спільних проєктах. Це стосується і підтримки у відбудові української столиці. Зокрема відновленні об'єктів інфраструктури, пошкоджених агресором", - написав Кличко в Телеграм у понеділок.

Мери підписали Декларацію міст-побратимів з нагоди 50-ї річниці дружніх зв'язків між містами та висадили дерево на алеї дружби на Володимирській гірці.