Американская АМС Healthcare построит новый реабилитационный корпус на базе Киевского облцентра ментального здоровья

Американская АМС Healthcare до конца 2024 года построит новый реабилитационный корпус на базе Киевского областного центра ментального здоровья (Ворзель Киевской обл.).

Как сообщает Министерство здравоохранения на своем сайте, площадь корпуса составит 5,5 тыс. кв.м. Он будет состоять из модульных конструкций, изготовленных в США.

В центре будут работать реабилитологи, психологи, массажисты.

Украинская сторона обеспечит строительство земельным участком, коммуникациями и благоустройством.

Проект реализуется в партнерстве с благотворительной организацией Ukraine Focus и Бучанским горсоветом.