20:38 14.11.2025

До 6 млн українців можуть потребувати реабілітації у майбутньому

Понад три роки війни різко збільшили потребу українських громадян у фізичній та психологічній реабілітації, зазначають в Асоціації прифронтових міст та громад (АПМГ).

"Після понад трьох років війни запит на реабілітацію в Україні зріс у кілька разів: щороку понад 250 тисяч людей потребують фізичної та психологічної підтримки — військові, цивільні, діти. У майбутньому кількість ветеранів та постраждалих може зрости до 5–6 млн", — йдеться у пресрелізі АПМГ.

В Асоціації нагадали, що Всесвітня організація охорони здоров’я вже назвала реабілітацію та ментальне здоров’я серед найвищих пріоритетів для України. Частка реабілітації у державній програмі медичних гарантій зросла з 1,2% у 2020 році до близько 4% у 2025-му. Нині 495 медзакладів надають реабілітаційні послуги — це понад 12 тисяч сеансів щодня.

"Однак ситуація у прифронтових територіях залишається складною. Тут бракує фахівців, спостерігається вигорання тих, хто працює. Є суттєві труднощі з доступністю послуг — людям із віддалених населених пунктів складно доїхати до центрів реабілітаційної допомоги", — розповіли в Асоціації.

Як зазначили в АПМГ, служби психологічної реабілітації перевантажені, а попит на ці послуги зростає. Непростою лишається ситуація з протезуванням — чим ближче до фронту, тим складніше забезпечити потребу у високотехнологічних протезах та специфічній реабілітації.

Асоціація прифронтових міст та громад вважає за необхідне запровадити державну програму підтримки фахівців у сфері реабілітації (гідна оплата, службове житло, страхування, навчання). АПМГ також пропонує закріпити єдиний маршрут реабілітації в системі eHealth — від моменту поранення людини до соціальної адаптації, а також створити національний банк допоміжних засобів реабілітації, щоб люди отримували все необхідне без черг. Крім того, Асоціація виступає за інтегрування безбар’єрності — від медичних центрів до транспорту й цифрових сервісів.

