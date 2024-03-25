Медицина

14:44 25.03.2024

Фонд UNFPA за підтримки Швеції та Норвегії передав Україні ще дві мобільні гінекологічні клініки

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Фонд UNFPA за підтримки Швеції та Норвегії передав Україні ще дві мобільні гінекологічні клініки

Фонд UNFPA (Фонд ООН у сфері народонаселення) за підтримки Швеції та Норвегії передав Україні ще дві мобільні гінекологічні клініки для Донецької та Херсонської областей.

Як повідомило Міністерство охорони здоров'я, наразі в рамках проєкту UNFPA в Україні вже працюють 28 мобільних гінекологічних клінік.

Обладнання клініки надає можливість провести повне гінекологічне обстеження, зробити УЗД, тестувати на ВІЛ та інфекції, що передаються статевим шляхом. Крім того, клініки оснащені всім необхідним для пологів, генератором і резервуарами з водою.

Алгоритм роботи мобільних гінекологічних клінік відпрацьовано на моделі Харківської області.

За словами першого заступника міністра охорони здоров'я Сергія Дуброва, МОЗ планує залучити до роботи мобільні гінекологічні клініки для консультативної допомоги не лише гінекологів, а й лікарів інших спеціальностей.

За два роки мобільні гінекологічні клініки провели консультації для 111 тис. українок.

Теги: #unfpa #мобільні_клініки

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