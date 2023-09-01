МОЗ готує друге засідання робочої групи із залучення інвестицій і  розвитку медицини

Наступного тижня Міністерство охорони здоров’я проведе друге засідання робочої групи «Посилення ролі приватних закладів у відновленні і розвитку системи охорони здоров'я», діяльність якої покликана виробити нові сучасні напрямки медичної реформи для покращення надання медичних послуг українцям.

Новий етап медичної реформи покликаний адаптувати українську медицину до викликів воєнного часу, а також вирішити завдання повоєнного відновлення та модернізації галузі, що включатиме залучення вітчизняних та іноземних інвестицій, розширення державно-приватного партнерства, аби українці мали змогу користуватися послугами приватних медичних закладів у межах програми державних медичних гарантій Національної служби охорони здоров’я.

Робоча група об’єднує досвід представників міжнародних донорських організацій, професіоналів із медичних закладів різної форми власності, Міністерства охорони здоров’я України та представників парламенту.

Від міністерства до складу робочої групи входять його очільник Віктор Ляшко, а також Сергій Дубров, перший заступник міністра охорони здоров’я України; Євгеній Гончар, начальник відділу з питань формування політики в сфері програми медичних гарантій та медичного забезпечення; Олексій Яременко, керівник Проєктного офісу з відновлення системи охорони здоров’я; Тарас Гриценко, уповноважений з питань реформ Проєктного офісу з відновлення системи охорони здоров’я.

Міжнародних партнерів з підтримки реформування та надання фінансової допомоги Україні представляють Хабіхт Ярно, голова Представництва ВООЗ в Україні; Павло Брагінський і Наталія Коваленко — радники з політики у сфері охорони здоров’я проєкту USAID «Підтримка реформ охорони здоров’я». Від депутатського корпусу до складу робочої групи увійшли представники профільних комітетів Верховної Ради України Михайло Радуцький, очільник Комітету з питань здоров'я нації, й Анна Пуртова, голова підкомітету з питань державних інвестиційних проєктів парламентського комітету з питань бюджету.

Професійну медичну спільноту в робочій групі представляють Наталія Гусак, голова Національної служби здоров'я України; Олена Єщенко, голова Асоціації приватних медичних закладів України, генеральний директор «Смарт Медікал Центр», а також керівники приватних медичних закладів: Вадим Шекман, гендиректор мережі «Добробут»; Олексій Бабич, гендиректор мережі медлабораторій «ДІЛА»; Тетяна Міхнова, гендиректор медичного центру Святої Параскеви; Тигран Арутюнян, гендиректор клініки «Дім медицини». Також до складу робочої групи увійшла Ірина Кондратова, яка нині працює в МОЗ, а до останнього часу очолювала регіональний перинатальний центр в складі КНП Харківської обласної ради «Обласна клінічна лікарня», була позаштатною експерткою НСЗУ. Минулого року Ірина Кондратова потрапила на обкладинку Time за порятунок немовлят під обстрілами і була включена Всесвітньою службою ВВС до переліку 100 видатних жінок 2022 року.

Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Україна зацікавлена у покращенні доступності та якості медичної допомоги. Професійний діалог між державою та представниками сфери охорони здоров’я усіх форм власності прискорить необхідні зміни та сприятиме відновленню зруйнованої війною медичної інфраструктури й інноваційному розвитку сфери охорони здоров’я.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко запевнив, що МОЗ діятиме максимально оперативно: робоча група «Посилення ролі приватних закладів у відновленні і розвитку системи охорони здоров'я» збиратиметься щомісячно, аби надати можливість українцям користуватися послугами закладів приватного медичного сектору в межах програми медичних гарантій.