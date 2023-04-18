Модульний фельдшерський пункт встановлено у зруйнованій у 2022 році російськими військами Ясногородці під Києвом

У с.Ясногородка (Фастівський р-н Київської області), яке рік тому практично повністю було знищено російською артилерією, фондом Reinvent Ukraine встановлено модульний фельдшерський пункт, повідомили у пресслужбі фонду агентству "Інтерфакс-Україна".

"Наприкінці січня 2023 року до нас звернулося керівництво Бишівської ОТГ із проханням допомогти встановити модульний фельдшерсько-акушерський пункт. Попередній медпункт було зруйновано внаслідок російської агресії, через що громада залишилася без медичного закладу", - пояснює директор Reinvent Ukraine Тетяна Пачина.

Новий пункт фельдшера розміром 48 кв. м зібрано зі спеціальних металевих конструкцій, він утеплений сучасними матеріалами. Має зону очікування, два приймальні кабінети та технічне приміщення. На вікнах встановлені захисні ролети, що відчиняються зсередини для безпеки. Дверний просвіт дозволяє відвідувати пункт батькам з дитячими візочками та людям з обмеженими фізичними можливостями на візках.

Будівлю було збудовано фондом Reinvent Ukraine, який спеціалізується на відновленні пошкодженої соціальної інфраструктури. Гроші на реалізацію проєкту – EUR31 тис. – передав благодійник із Чехії Йозеф Ондерки.

"Я хотів допомогти простим українцям покращити їхні умови життя. Медичний пункт надасть багатьом мешканцям громади можливість отримати своєчасно медичну допомогу", - пояснив Ондерки, слова якого наводяться у пресрелізі.

Жителі громади на подяку назвали подарований фельдшерський пункт на честь відомого чеського лікаря Яна Янського, який першим у світі відкрив чотири групи крові.