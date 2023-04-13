Медлабораторія CSD LAB відкриває партнерські лабораторні офіси у прифронтових регіонах України

Медична лабораторія CSD LAB з метою відкриття партнерських лабораторних офісів відкриває такі в прифронтових регіонах України.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в компанії, зокрема, CSD LAB спільно з медичними центрами відкриває лабораторії на їхній базі.

"Відкрили партнерські лабораторні офіси в прифронтових Слов'янську, Краматорську та Костянтинівці (Донецька обл.)", - уточнили в компанії.

У CSD LAB повідомили, що загалом за період війни компанія відкрила понад 15 лабораторних офісів спільно з партнерами, зокрема три - у Тернополі, відділення в Дніпрі, Хмельницькому, Дрогобичі, Кам'янець-Подільському, Івано-Франківську, Луцьку, Чернівцях, Чорноморську, Слов'янську, Краматорську, Костянтинівці.

На сьогодні в мережі працює понад 70 лабораторних офісів і пунктів прийому біоматеріалу у всій Україні.

CSD LAB - одна з провідних лабораторій України, яка забезпечує проведення понад 1500 аналізів, від загального аналізу крові до визначення генетичних порушень у пухлині методом NGS, і вже 12 років залишається однією з найбільших патоморфологічних лабораторій у східній Європі.

CSD об'єднує шість лабораторій: лабораторію патоморфології, цитоморфології, онкогематології, мікробіології, клініко-діагностичну лабораторію та молекулярно-генетичний центр. Щорічно CSD проводить понад 1,5 млн досліджень.

Виробничі потужності та сучасне високотехнологічне обладнання розміщені в Києві та Львові на сумарній площі понад 5 тис. кв. м, а також у Молдові та Грузії.