Медицина

13:11 30.12.2022

Кількість госпіталізацій пацієнтів із COVID-19 в Україні зростає, показники вакцинації впали – головний лікар

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Кількість госпіталізацій пацієнтів із COVID-19 в Україні зростає, показники вакцинації впали – головний лікар

 Кількість госпіталізацій пацієнтів із COVID-19 в Україні зростає, однак показники вакцинації через війну сильно впали, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Продовжуємо реєструвати COVID-19 та випадки, що закінчилися летально. Протягом останнього тижня ми спостерігаємо збільшення кількості госпіталізацій на 14%, ніж тижнем раніше. За останній тиждень до лікарень потрапило майже 3 тис. українців", - сказав він в ефірі телемарафону в п'ятницю.

Водночас Кузін зазначив, що вмирають у більшості випадків люди старше 60 років.

"COVID-19 усе-таки продовжує циркулювати та забирати життя, це призводить до того, що навантаження на систему охорони здоров'я продовжує зростати", - сказав він.

Кузін повідомив, що "дуже сильно впали показники вакцинації (проти COVID-19 – ІФ), переважно через питання безпеки під час війни".

"За останній тиждень було зроблено близько 47 тис. вакцинацій, це доволі низький показник. Люди переважно одержують саме бустерні дози вакцинації. Це саме та когорта свідомих громадян, які приходять до пунктів вакцинації й отримують повний курс", - сказав він.

Кузін наголосив, що наразі вакцини є в достатній кількості.

Крім того, у регіони вже розподілено 125 тис. доз для вакцинації дітей до 17 років.

"Ця вакцина специфічна, це виключно педіатричне дозування, її було розроблено для дітей, вона пройшла дослідження, які підтвердили її ефективність та безпечність. Насамперед мають бути вакциновані діти, які мають хронічні захворювання, діти з онкозахворюваннями, після трансплантацій, діти, які мають тяжкі супутні неінфекційні захворювання", - сказав він.

Кузін наголосив, що оновлені пункти зберігання вакцин обладнано джерелами безперебійного живлення та стабілізаторами, що забезпечує їх надійне зберігання.

Теги: #коронавірус #кузін

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