Медицина

08:55 14.12.2022

Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 650 млн - університет Гопкінса

1 хв читати
Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 650 млн - університет Гопкінса

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі на ранок середи досягла 650 млн 428 тис. 410, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

Від початку поширення вірусу у світі від наслідків зараження COVID-19 померло 6 млн 656 тис. 422 особи.

До країн із більш ніж 30 млн випадків зараження входять США, Індія, Франція, Бразилія та Німеччина.

Кількість інфікованих і померлих від наслідків зараження склала:

США - 99 млн 526 тис. 290 та 1 млн 85 тис. 224.

Індія - 44 млн 676 тис. 470 та 530 тис. 658.

Франція - 38 млн 815 тис. 319 та 161 тис. 49.

Бразилія - 35 млн 696 тис. 918 та 691 тис. 178.

Німеччина - 36 млн 859 тис. 58 та 159 тис. 367.

За інформацією порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети на ранок середи становив 854,7. У США на 1 млн жителів померли 3 тис. 317 осіб, в Індії – 377, у Франції – 2 тис. 440, у Бразилії – 3 тис. 209, у Німеччині – 1 тис. 900.

 

Теги: #covid

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:55 29.04.2022
Пекін закриває всі школи у зв'язку зі спалахом COVID-19

Пекін закриває всі школи у зв'язку зі спалахом COVID-19

12:23 14.03.2022
Виявлення COVID-19 за останні 18 днів знизилося на 80% - ЦГЗ

Виявлення COVID-19 за останні 18 днів знизилося на 80% - ЦГЗ

12:39 10.03.2022
Україна продовжила карантин через COVID-19 до кінця травня

Україна продовжила карантин через COVID-19 до кінця травня

07:16 06.12.2021
Низький рівень вакцинації від COVID-19 в Африці перетворює її на інкубатор нових штамів - доповідь

Низький рівень вакцинації від COVID-19 в Африці перетворює її на інкубатор нових штамів - доповідь

09:13 17.11.2021
Лікарні Словаччини переповнені пацієнтами з COVID-19, влада має намір посилити обмеження

Лікарні Словаччини переповнені пацієнтами з COVID-19, влада має намір посилити обмеження

08:19 23.09.2021
В Україні за добу зафіксовано 7 866 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужали 2 305 осіб, 123 померли - МОЗ

В Україні за добу зафіксовано 7 866 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужали 2 305 осіб, 123 померли - МОЗ

13:43 19.08.2021
Українські COVID-сертифікати будуть дійсні для поїздок до ЄС із 20 серпня - ЄК

Українські COVID-сертифікати будуть дійсні для поїздок до ЄС із 20 серпня - ЄК

13:27 19.08.2021
Єврокомісія ухвалила рішення про взаємне визнання цифрових COVID-сертифікатів, виданих Україною та ЄС

Єврокомісія ухвалила рішення про взаємне визнання цифрових COVID-сертифікатів, виданих Україною та ЄС

15:27 04.08.2021
Українські COVID-сертифікати пройшли успішне техоцінювання ЄС

Українські COVID-сертифікати пройшли успішне техоцінювання ЄС

15:42 21.05.2021
Європейський сертифікат COVID підтримає свободу переміщення в ЄС і низку секторів економіки, вважають у ЄК

Європейський сертифікат COVID підтримає свободу переміщення в ЄС і низку секторів економіки, вважають у ЄК

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Через блекаут лікарні не закриватимуть, але потрібно оптимізувати використання клініками приміщень – Ляшко

ВООЗ з початку війни зафіксувала 703 випадки нападу агресора на медустанови

Україна у поточному сезоні може зіткнутися з твіндемією COVID-19 і грипу – голова НТГЕІ

Україна дозволила вакцинацію проти COVID-19 дітям від п'яти років

В Україні достатньо тестів для виявлення віспи мавп, необхідності в карантині немає - Кузін

ОСТАННЄ

ЗС України отримали мобільний шпиталь, сконструйований німецькими та українськими фахівцями - Міноборони

Україна вперше централізовано закупила препарат для лікування спінальної м'язової атрофії

Захворюваність і смертність від COVID-19 у світі продовжують знижуватись

З початку війни в медзакладах України працевлаштувалися близько 4,3 тис. вимушених переселенців-медиків

Україна вже повністю або частково відновила близько 300 об'єктів медичної інфраструктури – заступник міністра Боруховський

МОЗ рекомендує ОВА розглянути питання про зупинення планових операцій через загрозу блекаутів

Аптеки КП "Фармація" забезпечені резервними джерелами живлення і працюватимуть за відсутності електропостачання

В Україні через війну дощенту зруйновано 143 об'єкти медичної інфраструктури – Ляшко

Жодного летального випадку через відключення медапаратури у блекаут в українських лікарнях не було – Ляшко

На окупованих територіях люди з ВІЛ не мають доступу до сайтів АРТ для отримання препаратів, пересилання ліків – неможливе

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА