Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 650 млн - університет Гопкінса

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі на ранок середи досягла 650 млн 428 тис. 410, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

Від початку поширення вірусу у світі від наслідків зараження COVID-19 померло 6 млн 656 тис. 422 особи.

До країн із більш ніж 30 млн випадків зараження входять США, Індія, Франція, Бразилія та Німеччина.

Кількість інфікованих і померлих від наслідків зараження склала:

США - 99 млн 526 тис. 290 та 1 млн 85 тис. 224.

Індія - 44 млн 676 тис. 470 та 530 тис. 658.

Франція - 38 млн 815 тис. 319 та 161 тис. 49.

Бразилія - 35 млн 696 тис. 918 та 691 тис. 178.

Німеччина - 36 млн 859 тис. 58 та 159 тис. 367.

За інформацією порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети на ранок середи становив 854,7. У США на 1 млн жителів померли 3 тис. 317 осіб, в Індії – 377, у Франції – 2 тис. 440, у Бразилії – 3 тис. 209, у Німеччині – 1 тис. 900.