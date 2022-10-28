Медицина

18:04 28.10.2022

Кабмін створив Запорізький державний медико-фармацевтичний університет

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Кабмін створив Запорізький державний медико-фармацевтичний університет

Кабінет Міністрів створив Запорізький державний медико-фармацевтичний університет і зарахував його до сфери управління Міністерства охорони здоров'я.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі у п'ятницю, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема, реорганізовано державний заклад "Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров'я" і Запорізький державний медичний університет шляхом приєднання їх до Запорізького державного медико-фармацевтичного університету, що утворюється.

Теги: #медуніверситет

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