Кабмін створив Запорізький державний медико-фармацевтичний університет

Кабінет Міністрів створив Запорізький державний медико-фармацевтичний університет і зарахував його до сфери управління Міністерства охорони здоров'я.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі у п'ятницю, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема, реорганізовано державний заклад "Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров'я" і Запорізький державний медичний університет шляхом приєднання їх до Запорізького державного медико-фармацевтичного університету, що утворюється.