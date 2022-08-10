Медицина

13:52 10.08.2022

Фармдистриб'ютор "Вента. Лтд" передав корпоративні права, що належать російській компанії, в управління АРМА

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Фармдистриб'ютор "Вента. Лтд" передав корпоративні права, що належать російській компанії, в управління АРМА

ТОВ "Вента. Лтд" (Дніпро), що входить до трійки найбільших фармдистриб'юторів України, передало корпоративні права, які належали російському АТ "Катрен", в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Як повідомила "Вента. Лтд" агентству "Інтерфакс-Україна", передання корпоративних прав відбулося 1 серпня з ініціативи керівництва компанії та у співпраці з Офісом генерального прокурора України.

Фармдистриб'ютор уточнює, що "процес передання потребував часу і, як і всі добрі справи, - тиші".

"З 24 лютого подальше партнерство з російським засновником стало неприпустимим і з моральної точки зору, і з погляду бізнесу. Ми чудово усвідомлюємо нашу місію, яка полягає у фінансовій прозорості, створенні та підтримці робочих місць, допомозі волонтерам, лікарням і військовим. Окремо слід відзначити й незалежність менеджменту компанії від росіян. Зараз ми вирішили зробити останній, найважливіший, на наш погляд, крок", - наголосили в компанії.

Фармдистриб'ютор зазначає, що передання російської частки відбулося за ухвалою суду в порядку кримінального провадження.

"До моменту початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну механізм націоналізації російських активів іще не працював. Ось чому керівництво компанії ініціювало та підтримало клопотання прокурора про передання російської частки державі в порядку кримінального провадження. Головне, що потрібно знати: кримінальне провадження є лише інструментом вилучення частки. Всі інші звинувачення – для виду. Ми свідомо пішли на такий крок, прийнявши всі супутні ризики та виклики, які на нас чекали, і сподіваємося на розуміння бізнесу та споживачів", - наголосили в компанії.

При цьому фармдистриб'ютор сподівається найближчим часом винайти здоровий і ефективний механізм для законного й остаточного вилучення російської частки.

"Найближчим часом ми зробимо спільну заяву з представником держави про наші плани та про те, як ми досягатимемо поставлених цілей", - наголосили в компанії.

При цьому уточнюється, що фармдистриб'ютор продовжує виконувати домовленості та зобов'язання, і після передання корпоративних прав АРМА для його партнерів "по суті нічого не зміниться".

За оцінкою "Вента. Лтд", частка компанії на фармринку України на початок 2022 року становила 10-11%, у березні вона зросла до 15%.

За інформацією дистриб'ютора, чистий прибуток "Вента. Лтд" за підсумками 2020 року зріс на 41% порівняно з попереднім роком - до 78,558 млн грн.

За даними системи "Опендатабот", засновниками "Вента. Лтд" були АТ "Катрен" із часткою 24%, Генріх і Анна Ріттери, кожен з яких володів часткою 24%, та Сергій Мишко з часткою 18%.

Теги: #арма #вента_лтд

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