Медицина

15:12 20.06.2022

Фонд "Таблеточки" за перший квартал передав допомогу онкохворим дітям на понад 38 млн грн

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Фонд "Таблеточки" за перший квартал передав допомогу онкохворим дітям на понад 38 млн грн

Благодійний фонд "Таблеточки" за перші три місяці 2022 року надав онкохворим дітям допомогу на понад 38,195 млн грн.

Як повідомляється у звіті фонду, зокрема у довоєнний період з 1 січня до 23 лютого 2022 року фонд отримав понад 18,828 млн грн пожертв та передав допомогу дітям на понад 17,751 млн грн. Серед видатків, зокрема, іноземні ліки на суму 4 млн грн, 5,3 млн – допомога клінікам, 0,3 млн грн –освітня програма для медиків, 0,7 млн грн – психосоціальна підтримка та 0,3 млн грн – захист прав онкохворих дітей.

Крім того, з 24 лютого до 31 березня фонд надав допомогу майже на 20,444 млн грн. Зокрема, найбільшими статтями видатків фонду за цей період стали витрати на 2 тис. аптечок для військових на суму 6 млн грн (29,6% видатків фонду), витрати на забезпечення лікарень в умовах воєнного часу – 21,4% (на 4, 37 млн грн), витрати на забезпечення ліками в умовах воєнного часу – 17,2% (3,52 млн грн). Також 10,1% видатків фонд направив на забезпечення евакуації дітей та сімей (2,06 млн грн), 5,6% видатків фонд направив на фінансову допомогу підопічним в евакуації (1,14 млн грн).

Теги: #таблеточки

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