Медицина

12:01 13.06.2022

Фармкомпанія Euro LifeCare/Konark передала Харкову сучасний автомобіль швидкої допомоги

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Фармацевтична маркетингова компанія Euro Lifecare разом із українським фармдистриб'ютором "Конарк Інтелмед" передала Харкову сучасний автомобіль швидкої допомоги.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в компанії, автомобіль до Харкова прибув із міста Лілля (Франція), яке з 1978 року є містом-побратимом Харкова. Автомобіль передано за безпосередньої участі мецената Жосселін Ван Ов (Josseline Van Hove) та приходу Греко-католицької церкви Покрови Пресвятої Богородиці Лілля, його настоятеля отця Ігоря Наконечного та волонтерів Харкова.

"Із початком цього важкого часу для українського народу, з 24 лютого 2022 року, ми разом із компанією "Конарк Інтелмед" і волонтерами розгорнули гуманітарний штаб на базі складського приміщення компанії в Харкові, постійно надаємо гуманітарну допомогу у вигляді фармацевтичних препаратів. Наразі ми допомогли придбати сучасний автомобіль швидкої допомоги для Харкова та області. Віримо і сподіваємося, що він допоможе нашим медикам і врятує не одне життя", - наголосили в компанії Euro Lifecare.

Euro Lifecare є членом Асоціації індійських фармвиробників (IPMA - Indian Pharmaceutical Manufacturers Association), яка об'єднує індійські фармацевтичні компанії, що відповідають високим міжнародним стандартам і мають представництва в Україні: US FDA (США), UK MHRA (Велика Британія), МСС (Південна Африка), WHO GMP (ВООЗ), GMP (Україна).

Теги: #харків #автомобіль #швидка

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