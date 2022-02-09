Медицина

11:09 09.02.2022

Пацієнти з симптомами грипу, ГРВІ або COVID-19 можуть відкривати е-лікарняний дистанційно

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Пацієнти з симптомами грипу, ГРВІ або COVID-19 можуть відкривати е-лікарняний дистанційно

Пацієнти з симптомами грипу, ГРВІ або COVID-19 можуть відкрити електронний лікарняний дистанційно без візиту до лікаря, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Пацієнти, які мають прояви грипу, гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, або гострого респіраторного захворювання можуть відкрити електронний лікарняний без візиту до лікаря", - сказав він на брифінгу в середу.

Ляшко повідомив, що це передбачено в наказі МОЗ №233 "Про особливості формування медичних висновків в окремих випадках", який уже зареєстрував Мін'юст.

Міністр пояснив, що за наявності симптомів зазначених захворювань пацієнт може зателефонувати своєму лікарю й отримати від нього рекомендації щодо лікування. За результатами такої консультації лікар може сформувати медичний висновок про тимчасову непрацездатність на період до п'яти днів, який є підставою для відкриття е-лікарняного.

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"Якщо хвороба триватиме довше,пацієнт має звернутися до лікаря на особистий огляд для продовження терміну своєї непрацездатності шляхом створення нового медичного висновку", - сказав Ляшко.

Такий підхід значно розвантажить лікаря і дасть змогу іншим пацієнтам уникнути додаткових контактів із хворими COVID-19, пояснив глава МОЗ.

Теги: #лікарняний #дистанційна
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