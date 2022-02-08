Медицина

19:05 08.02.2022

Відсторонено від роботи 4578 не вакцинованих від СOVID-19 працівників комунальних підприємств – головний санлікар

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Відсторонено від роботи 4578 не вакцинованих від СOVID-19 працівників комунальних підприємств – головний санлікар

Через відсутність щеплення від СOVID-19 відсторонені від роботи 4578 працівників комунальних підприємств у зв'язку з набуттям чинності змін до наказу від 31 грудня 2021 року, що розширює перелік професій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти коронавірусної хвороби, повідомив головний державний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

"З 31 січня працівники, які не отримали принаймні одне щеплення, мали бути відсторонені від роботи без збереження заробітної плати" – пояснив Кузін на своїй сторінці у Facebook у вівторок.

Загалом у країні через відсутність щеплення від СOVID-19 відсторонений 7531 співробітник організацій, що потрапили під дію відповідного наказу, зокрема 2136 медпрацівників.

При цьому Кузін нагадав, що відсторонені фахівці, як і медики, більше за інших взаємодіють із великою кількістю людей, а отже, мають підвищений ризик захворювання COVID-19.

Як повідомлялося, від початку вакцинальної кампанії станом на 8 лютого в Україні щеплені 15 478 008 осіб, з них отримали першу дозу 15 478 006 осіб, отримали дві дози 14 809 443 особи, отримали додаткову дозу – 20 875 осіб, бустерну дозу – 474 203 особи. Загалом проведено 30 782 527 щеплень.

Також повідомлялося, що, згідно з оновленим Національним планом вакцинації від COVID-19, до кінця 2022 року мають бути щеплені щонайменше 70% дорослих українців і щонайменше 80% осіб старше 60 років.

Станом на 8 лютого 2022 року в "червоній" зоні за епідситуацією через COVID-19 перебувають Івано-Франківська та Рівненська області. З 11 лютого до "червоної" зони ввійдуть також Закарпатська, Хмельницька та Луганська області.

Теги: #вакцинація #коронавірус
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