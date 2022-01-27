VoxCheck: Таблетки проти COVID-19 та вакцинація дітей від 5 років — огляд перевірених новин про вакцинацію

Вчора МОЗ зареєструвало таблетки проти COVID-19 — молнупіравір. Коли саме ліки надійдуть в Україну, ще невідомо. Допоки є лише інформація, що партія пігулок складатиметься із 300 тис. одиниць цього препарату.

Що таке молнупіравір?

Молнупіравір — це таблетки проти COVID-19 від американської фармкомпанії Merck. Як показав аналіз третьої стадії випробувань, препарат значно зменшує ризик тяжкого перебігу коронавірусної хвороби. Так, ліки знижують ризик госпіталізації або смерті приблизно на 50%. Під час дослідження пацієнти вживали молнупіравір після 5 днів від появи симптомів захворювання. Також молнупіравір показав стійку ефективність проти таких штамів коронавірусу як Гамма, Дельта та Мю.

Крім цього, ще в листопаді Україна забронювала ліки від COVID-19, над якими працює компанія Pfizer — «PF-07321332/ritonavir». У МОЗ попередньо домовились із виробником, що Україна отримає препарати однією з перших, коли почнеться їх продаж. До України так само має надійти за планом 300 тис. Наразі ці ліки ще проходять третю стадію клінічних випробувань.

А поки в Україну їдуть ліки від COVID-19, у МОЗ говорять про те, щоб почати вакцинувати дітей від п’яти років. Офіційно таке рішення почнуть розглядати приблизно на початку весни. Наразі, починаючи з жовтня місця, в Україні щеплюють проти COVID-19 дітей 12-17 років вакциною Pfizer. За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC) на середину жовтня, вакцина на 93% ефективна проти госпіталізації підлітків віком 12-18 років.

Щодо дітей молодшого віку — від п'яти років, то багато країн вже розпочали їх щеплювати. Серед таких країн — Ізраїль та США . Крім цього, рекомендувала вакцинувати дітей від 5 до 11 років вакциною Pfizer і Європейська агенція з лікарських засобів (EMA). Як зазначали у EMA , для дітей у віці від п'яти до 11 років слід використовувати меншу дозу препарату — 10 мікрограмів. Для дітей старше 12 років та для дорослих використовують 30 мікрограмів препарату.

Окрім того, на початку січня в Україні бустерну дозу вакцини від COVID-19 дозволили для всіх охочих від 18 років. Отримати третю дозу вакцини можна після 6 місяців після другої дози. Україна наразі надає пріоритет для вакцинації бустерною дозою вакцинам типу мРНК, тобто Moderna або Pfizer. Усього станом на 24 січня в Україні бустерну дозу отримали вже понад 225 тис. громадян.

Наразі у Міністерстві охорони здоров'я ще обговорюють стратегію, щоб запровадити регулярну вакцинацію від COVID-19, подібно до грипу. Так, за словами очільника МОЗ Віктора Ляшка, в Україні, можливо, почнуть щеплювати напередодні сезонних хвиль — наприклад, у серпні-вересні. Це допоможе протидіяти сплеску захворювання восени чи наприкінці зими.

Тим часом в Італії запровадили обов'язкове щеплення проти коронавірусу для людей від 50-ти років. Причина — значна завантаженість лікарень та різкий сплеск захворювання в країні. Працівники старші за 50 років повинні мати сертифікат про вакцинацію або одужання. За відмову від вакцини на них можуть накласти штраф або не виплатити заробітну плату.