VoxCheck: Таблетки проти COVID-19 та вакцинація дітей від 5 років — огляд перевірених новин про вакцинацію
Вчора МОЗ зареєструвало таблетки проти COVID-19 — молнупіравір. Коли саме ліки надійдуть в Україну, ще невідомо. Допоки є лише інформація, що партія пігулок складатиметься із 300 тис. одиниць цього препарату.
Що таке молнупіравір?
Молнупіравір — це таблетки проти COVID-19 від американської фармкомпанії Merck. Як показав аналіз третьої стадії випробувань, препарат значно зменшує ризик тяжкого перебігу коронавірусної хвороби. Так, ліки знижують ризик госпіталізації або смерті приблизно на 50%. Під час дослідження пацієнти вживали молнупіравір після 5 днів від появи симптомів захворювання. Також молнупіравір показав стійку ефективність проти таких штамів коронавірусу як Гамма, Дельта та Мю.
Крім цього, ще в листопаді Україна забронювала ліки від COVID-19, над якими працює компанія Pfizer — «PF-07321332/ritonavir». У МОЗ попередньо домовились із виробником, що Україна отримає препарати однією з перших, коли почнеться їх продаж. До України так само має надійти за планом 300 тис. Наразі ці ліки ще проходять третю стадію клінічних випробувань.
А поки в Україну їдуть ліки від COVID-19, у МОЗ говорять про те, щоб почати вакцинувати дітей від п’яти років. Офіційно таке рішення почнуть розглядати приблизно на початку весни. Наразі, починаючи з жовтня місця, в Україні щеплюють проти COVID-19 дітей 12-17 років вакциною Pfizer. За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC) на середину жовтня, вакцина на 93% ефективна проти госпіталізації підлітків віком 12-18 років.
Щодо дітей молодшого віку — від п'яти років, то багато країн вже розпочали їх щеплювати. Серед таких країн — Ізраїль та США. Крім цього, рекомендувала вакцинувати дітей від 5 до 11 років вакциною Pfizer і Європейська агенція з лікарських засобів (EMA). Як зазначали у EMA, для дітей у віці від п'яти до 11 років слід використовувати меншу дозу препарату — 10 мікрограмів. Для дітей старше 12 років та для дорослих використовують 30 мікрограмів препарату.
Окрім того, на початку січня в Україні бустерну дозу вакцини від COVID-19 дозволили для всіх охочих від 18 років. Отримати третю дозу вакцини можна після 6 місяців після другої дози. Україна наразі надає пріоритет для вакцинації бустерною дозою вакцинам типу мРНК, тобто Moderna або Pfizer. Усього станом на 24 січня в Україні бустерну дозу отримали вже понад 225 тис. громадян.
Наразі у Міністерстві охорони здоров'я ще обговорюють стратегію, щоб запровадити регулярну вакцинацію від COVID-19, подібно до грипу. Так, за словами очільника МОЗ Віктора Ляшка, в Україні, можливо, почнуть щеплювати напередодні сезонних хвиль — наприклад, у серпні-вересні. Це допоможе протидіяти сплеску захворювання восени чи наприкінці зими.
Тим часом в Італії запровадили обов'язкове щеплення проти коронавірусу для людей від 50-ти років. Причина — значна завантаженість лікарень та різкий сплеск захворювання в країні. Працівники старші за 50 років повинні мати сертифікат про вакцинацію або одужання. За відмову від вакцини на них можуть накласти штраф або не виплатити заробітну плату.
Окрім Італії, Греція також ввела обовʼязкове щеплення для людей від 60 років та Австрія — для всього населення від 14-ти років. Також Італія у грудні зобовʼязала щепитися працівників шкіл, адміністрацій та рятувальних служб, а також правоохоронців і військових.