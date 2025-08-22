Інтерфакс-Україна
19:16 22.08.2025

МОЗ підтримав ініціативу Мінветеранів щодо декларацій ветеранів з сімейними лікарями

Міністерство охорони здоров'я підтримало ініціативу Мінветеранів щодо підходу до декларацій ветеранів з сімейними лікарями, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Є низка ініціатив, які йдуть поза медициною, але підхоплюються в медичній практиці. Знову ж таки, ініціатива Мінветеранів про проєкт щодо декларації сімейного лікаря, яка підписується з ветераном. Вона має свої особливості, тому що після звільнення з військової служби ветеран може частіше звертатися за медичною допомогою, за консультацією, за скринінговою програмою. Це вже запущено і тисячу юросіб мають відповідні контракти з НСЗУ, яке оплачує цю роботу сімейним лікарям. Ми повинні поширювати цю ініціативу і рухати далі", - сказав він на VІІІ Міжнародному ветеранському форумі "Україна. Ветерани. Безпека" в Києві в пʼятницю.

Ляшко також зазначив, що МОЗ до кінця поточного року планує збільшити кількість амбулаторних реабілітаційних відділень, "щоб після лікарні, після стаціонарної реабілітації людина могла біля міста проживання отримати можливість отримання реабілітаційної допомоги".

