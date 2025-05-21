Інтерфакс-Україна
Медицина
10:38 21.05.2025

Україна очікує від Глобального фонду рішення щодо продовження фінансування програм лікування пацієнтів з ВІЛ/СНІД

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Україна очікує від Глобального фонду рішення щодо продовження фінансування програм лікування пацієнтів з ВІЛ/СНІД

Україна очікує від Глобального фонду рішення щодо продовження фінансування програм лікування пацієнтів з ВІЛ/СНІД, повідомив голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький.

"Наразі 116 тис. пацієнтів проходять курс антиретровірусної терапії. Ці послуги повністю фінансуються міжнародними партнерами. Найближчим часом можливе коригування програм. Оскільки Україна заходить у бюджетний процес, для нас важливо розуміти, чи продовжить Глобальний фонд свою підтримку", - написав він на своїй сторінці у Фейсбуці.

Радуцький зазначив, що нині третина бюджету Глобального фонду формується за рахунок внесків США, однак поки немає остаточної відповіді, чи продовжать Сполучені Штати фінансування.

"Запропонував представникам фонду в разі скорочення фінансування проєктів максимально відтермінувати це рішення для України — щонайменше до 2026 року. Якщо ж відтермінування буде неможливим, то забезпечити рівень скорочення для нашої країни менший, ніж для інших держав. адже в Україні триває війна, і майже всі бюджетні ресурси спрямовуються на сектор оборони", - підкреслив він.

За словами Радуцького, Україна отримала від представників Глобального фонду запевнення, що при розподілі коштів між країнами Фонд обов’язково врахує складну ситуацію в Україні, пов’язану з повномасштабною війною.

Теги: #глобальний_фонд #віл_снід

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