Bayer скоротить понад 200 співробітників німецького сегмента засобів захисту рослин

Німецька фармацевтична і хімічна Bayer планує скоротити понад 200 співробітників у рамках реструктуризації сегмента засобів захисту рослин у Німеччині, повідомила компанія.

Зокрема, Bayer припинить випуск діючих речовин для засобів захисту рослин на майданчику в Дормагені, де працюють близько 1,2 тисячі осіб. У результаті буде скорочено 200 із них.

Компанія також скоротить виробничу активність на майданчику у Франкфурті-на-Майні, де випускаються діючі речовини і готова продукція. Частину цих операцій вона продасть, частину - перенесе на інші наявні майданчики. У Франкфурті працюють близько 500 осіб, проте Bayer не має наміру звільняти всіх.

Виробнича рада Bayer і профспілка працівників хімічної промисловості IGBCE виступили проти планів компанії.