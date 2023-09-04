Bayer розпочала будівництво заводу Monsanto з виробництва насіння кукурудзи на Житомирщині

У розпочате будівництво компанією Bayer заводу Monsanto в с. Почуйки (Попільнянський р-н Житомирської обл.) з виробництва насіння кукурудзи буде інвестовано EUR60 млн, повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"Сьогодні разом з директором ТОВ "Монсанто насіння" Володимиром Оніщенком заклали символічну капсулу часу на місці будівництва нових потужностей цього підприємства. Понад 60 млн євро додаткових інвестицій під час війни – це найкраще свідчення не лише міжнародної підтримки України, але й того, що великі інвестори вірять в нашу перемогу", - написав він у телеграмі.

Бунечко наголосив, що "Монсанто насіння" вже є одним із найбільших насіннєвих заводів у Східній Європі. Він забезпечує гібридами кукурудзи не тільки українських фермерів, а й аграріїв Румунії, Угорщини та Франції. Після будівництва додаткових потужностей іще більше зросте його потенціал.

"Розширення виробництва – це одночасно створення нових робочих місць на Житомирщині, збільшення податкових надходжень до бюджету, а також валютної виручки, що дуже важливо для української економіки в умовах війни", - зазначив він.

Водночас очільник Житомирської ОВА наголосив на відповідальній позиції Bayer, яка у 2022 році через два місяці після початку повномасштабного вторгнення задля підтримки фермерів, які проводили посівну в надскладних умовах, передала їм безоплатно 140 тонн насіння кукурудзи селекції Monsanto.

Як повідомлялося, інвестиції буде спрямовано на будівництво нової сушарки для насіння, закупівлю сучасного сільгоспобладнання, будівництво складських приміщень і двох бомбосховищ для співробітників.

Першу чергу заводу з виробництва насіння кукурудзи вартістю майже EUR200 млн було запущено у 2018 році. На підприємстві працюють біля 100 штатних співробітників та від 250 до 300 сезонних робітників. Завод Bayer є одним із найбільших у регіоні.

Bayer - транснаціональна компанія, яка працює в галузі медицини та сільського господарства. Штаб-офіс компанії розташований у Леверкузені, Німеччина. У 2022 році в групі компаній Bayer працювала майже 101 тис. осіб, а обсяг продажу становив EUR50,7 млрд.

В Україні компанія працює з 1992 року і представлена фармацевтичним підрозділом, відділом безрецептурних препаратів, а також аграрним напрямом. Загальна чисельність співробітників - 700 осіб.