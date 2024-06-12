ЄБРР може надати EUR70 млн кредит "Новій пошті"

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує надати кредит EUR70 млн ТОВ "Нова пошта" на реалізацію компонентів інвестпрограми 2024 року, яка передбачає розширення та модернізацію поштоматів і філіальної мережі, закупівлю нового обладнання та впровадження заходів безпеки, зокрема встановлення захисних капсул і укриттів у робочих приміщеннях.

Згідно з інформацією на сайті ЄБРР, відповідний проєкт рада директорів має намір розглянути на засіданні 17 липня.

Уточнюється, що загальна вартість проєкту - EUR94,1 млн.

ЄБРР нагадує, що раніше вже кредитував "Нову пошту", і цей проєкт є вже четвертим у співпраці з компанією.

ТОВ "Нова пошта" - провідна українська компанія з експрес-доставки, заснована 2001 року. Мережа компанії складається з 11,4 тис. відділень і 15,5 тис. поштоматів. У 2023 рік компанія опрацювала понад 411 млн посилок, у ній були зайняті 33 тис. співробітників, які обслуговували понад 11 млн клієнтів в Україні щомісяця.