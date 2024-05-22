Держенергоефективності планує створити спеціалізований інвестфонд із юрисдикцією в Люксембурзі

Міжнародний фонд зелених інвестицій з юрисдикцією в Люксембурзі, інвестиційна стратегія якого розрахована на 7-10 років і $6 млрд, планує створити Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності).

Як повідомила глава агентства Ганна Замазєєва на другому люксембурзько-українському бізнес-форумі "Швидке відновлення України", організованому LUCC в Люксембурзі цього тижня, передбачається, що це буде спеціалізований інвестиційний фонд (SICAV-SIF), активи якого зберігатимуться кастодіаном, під управлінням уповноваженого керівника альтернативних інвестицій і з підтримкою інвестиційного радника.

Згідно з представленими нею даними, його місією буде скорочення енергоспоживання і просування енергостійкості України шляхом фінансування енергоефективних заходів. Фонд має забезпечити доступ до довгострокового і проєктного фінансування та створити прозорий і доступний фінансовий інструмент за міжнародними стандартами.

Як зазначила Замазєєва, у неї заплановані відповідні переговори в Люксембурзі, зокрема з Euroclear.

Вона також повідомила, що в найближчі два тижні очікується затвердження урядом необхідних документів для старту роботи державного Фонду декарбонізації та ефективної трансформації, що фінансується коштом податку на викиди, дешеві кошти якого будуть доступні для проєктів, що знижують енергоспоживання щонайменше на 15% та емісію CO2 щонайменше на 20%.

Голова Держенергоефективності нагадала, що в промисловості України річне споживання енергії оцінюють у EUR9,4 млрд, а потенціал його скорочення - більш ніж у 30%, а зниження викидів CO2 до 2030 року - 12,5 млн тонн. За її словами, необхідні інвестиції до 2030 року - близько $11,9 млрд, а термін окупності - близько 4,5 років.

Вона зазначила, що потенціал зниження споживання енергії домогосподарств ще вищий - 50-60%, хоча сам обсяг споживання поступається промисловості - EUR 3,6 млрд. Для реалізації цього потенціалу до 2030 року потрібні інвестиції в EUR 13,4 млрд із терміном окупності близько 6 років, що надасть змогу знизити викиди CO2 на 3,5 млн тонн.

Нарешті, як зазначила Замазєєва, у сфері транспорту зі споживанням енергії близько EUR9 млрд на рік потенціал його скорочення 5-10%, а зниження емісії CO2 - 2,3 млн тонн. У результаті термін окупності оцінюваних приблизно в EUR15 млрд інвестицій становить близько 15 років.

Вона додала, що існує також величезний - 40-50% - потенціал скорочення енергоспоживання в бюджетному секторі, оцінюваного в EUR5,7 млрд на рік.

За її словами, інвестиційний потенціал ЕСКО-проєктів у держсекторі становить до EUR8 млрд із середнім терміном окупності 5 років.