Інвестиції

12:49 22.05.2024

Держенергоефективності планує створити спеціалізований інвестфонд із юрисдикцією в Люксембурзі

2 хв читати
Держенергоефективності планує створити спеціалізований інвестфонд із юрисдикцією в Люксембурзі

Міжнародний фонд зелених інвестицій з юрисдикцією в Люксембурзі, інвестиційна стратегія якого розрахована на 7-10 років і $6 млрд, планує створити Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності).

Як повідомила глава агентства Ганна Замазєєва на другому люксембурзько-українському бізнес-форумі "Швидке відновлення України", організованому LUCC в Люксембурзі цього тижня, передбачається, що це буде спеціалізований інвестиційний фонд (SICAV-SIF), активи якого зберігатимуться кастодіаном, під управлінням уповноваженого керівника альтернативних інвестицій і з підтримкою інвестиційного радника.

Згідно з представленими нею даними, його місією буде скорочення енергоспоживання і просування енергостійкості України шляхом фінансування енергоефективних заходів. Фонд має забезпечити доступ до довгострокового і проєктного фінансування та створити прозорий і доступний фінансовий інструмент за міжнародними стандартами.

Як зазначила Замазєєва, у неї заплановані відповідні переговори в Люксембурзі, зокрема з Euroclear.

Вона також повідомила, що в найближчі два тижні очікується затвердження урядом необхідних документів для старту роботи державного Фонду декарбонізації та ефективної трансформації, що фінансується коштом податку на викиди, дешеві кошти якого будуть доступні для проєктів, що знижують енергоспоживання щонайменше на 15% та емісію CO2 щонайменше на 20%.

Голова Держенергоефективності нагадала, що в промисловості України річне споживання енергії оцінюють у EUR9,4 млрд, а потенціал його скорочення - більш ніж у 30%, а зниження викидів CO2 до 2030 року - 12,5 млн тонн. За її словами, необхідні інвестиції до 2030 року - близько $11,9 млрд, а термін окупності - близько 4,5 років.

Вона зазначила, що потенціал зниження споживання енергії домогосподарств ще вищий - 50-60%, хоча сам обсяг споживання поступається промисловості - EUR 3,6 млрд. Для реалізації цього потенціалу до 2030 року потрібні інвестиції в EUR 13,4 млрд із терміном окупності близько 6 років, що надасть змогу знизити викиди CO2 на 3,5 млн тонн.

Нарешті, як зазначила Замазєєва, у сфері транспорту зі споживанням енергії близько EUR9 млрд на рік потенціал його скорочення 5-10%, а зниження емісії CO2 - 2,3 млн тонн. У результаті термін окупності оцінюваних приблизно в EUR15 млрд інвестицій становить близько 15 років.

Вона додала, що існує також величезний - 40-50% - потенціал скорочення енергоспоживання в бюджетному секторі, оцінюваного в EUR5,7 млрд на рік.

За її словами, інвестиційний потенціал ЕСКО-проєктів у держсекторі становить до EUR8 млрд із середнім терміном окупності 5 років.

Теги: #люксембург #держенергоефективності #інвестфонд

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:33 14.05.2024
Україна та Люксембург розпочали переговори про укладення безпекової угоди

Україна та Люксембург розпочали переговори про укладення безпекової угоди

14:30 13.05.2024
Люксембург візьме участь у Саміті миру - Зеленський

Люксембург візьме участь у Саміті миру - Зеленський

18:15 08.04.2024
Естонія та Люксембург зробили нові внески в ІТ-коаліцію для України

Естонія та Люксембург зробили нові внески в ІТ-коаліцію для України

20:28 19.03.2024
Міноборони України про зустріч "Рамштайн": Люксембург приєднується до артилерійської коаліції і закуповує дрони для України

Міноборони України про зустріч "Рамштайн": Люксембург приєднується до артилерійської коаліції і закуповує дрони для України

10:32 02.11.2023
Польща створює інвестфонд для розвитку в Україні польських та українських підприємців

Польща створює інвестфонд для розвитку в Україні польських та українських підприємців

19:55 27.10.2023
Створено інвестиційний фонд з метою викупити держчастку ТРЦ Ocean Plaza

Створено інвестиційний фонд з метою викупити держчастку ТРЦ Ocean Plaza

16:37 27.05.2023
Данія відкрила спеціальний інвестиційний фонд для України на суму в 1 млрд крон - Мінекономіки України

Данія відкрила спеціальний інвестиційний фонд для України на суму в 1 млрд крон - Мінекономіки України

07:02 06.07.2022
Мінцифри планує інвестфонд на $200 млн для розвитку креативної економіки в Україні

Мінцифри планує інвестфонд на $200 млн для розвитку креативної економіки в Україні

18:32 18.08.2021
Кабмін змінив голову Держенергоефективності

Кабмін змінив голову Держенергоефективності

18:31 18.08.2021
Кабмін змінив голову Держенергоефективності

Кабмін змінив голову Держенергоефективності

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна отримала EUR1,5 млрд від ЄС у рамках Ukraine Facility - прем'єр

Інвестори з України готові профінансувати будівництво широкої колії до портів Гданська та Клайпеди - Сольський

ОГТСУ у 2024 р. інвестує в розвиток газотранспортної системи 812,9 млн грн - регулятор

Українці заробили $850 млн на інвестиціях у криптоактиви за 2023 р. - Chainalysis

ЄС надасть Міжнародній фінансовій корпорації гарантії щодо інвестицій для України

ОСТАННЄ

Польський держбанк BGK почне надавати гарантії за кредитами для інвестпроєктів в Україні в III кв.-2024

Австрія виділяє EUR500 млн на страхування експорту та інвестицій в Україну через OeKB на п’ять років

Arricano інвестувала в ТРК Lukianivka вже $84 млн

Arricano інвестував у відновлення ТРК "Сонячна Галерея" 17,5 млн грн

Philip Morris інвестує $11 млн у запуск і комерціалізацію в Україні нової версії пристрою для нагрівання тютюну

Кабмін вніс зміни до статуту ЕКА для страхування інвестицій від воєнних ризиків

Україна отримала EUR1,5 млрд від ЄС у рамках Ukraine Facility - прем'єр

Concorde Capital проведе масштабну реконструкцію автостанції "Київ"

Єрмак обговорив перспективи інвестування в Україну з делегацією міжнародної групи компаній CRH

ЄІБ готовий надати допомогу Україні в запуску програм соціального житла

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА