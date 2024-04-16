Україна створює максимально сприятливий інвестиційний клімат для потенційних інвесторів

Україна створює максимально сприятливий інвестиційний клімат для заохочення потенційних інвесторів, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Сьогодні ми провели зустріч із представниками деяких найбільших американських компаній, які бажають інвестувати в Україну або вже ведуть у нас бізнес-діяльність. Своєю чергою, Україна створює максимально сприятливий інвестиційний клімат, щоб заохотити потенційних інвесторів", - написав він у телеграм-каналі.

Мельничук зазначив, що залучення американських інвестицій потрібне українській економіці для відновлення і зростання.

За його словами, особлива увага приділяється розвитку співпраці з американськими виробниками зброї та боєприпасів

"Основною передумовою для цього є надання Україні додаткових систем ППО. Це допоможе захистити всю нашу цивільну інфраструктуру від російського тероризму", - наголосив представник Кабміну.

Крім того, Україна зацікавлена і в розвитку логістичних маршрутів та енергетичному секторі.

Як повідомлялося раніше, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і спецпредставниця США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер провели зустріч з американським бізнесом.