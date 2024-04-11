"Датагруп-Воля" протягом трьох років інвестує понад мільярд грн у розвиток GPON - Шелемба

Один із найбільших операторів фіксованого зв'язку та цифрових послуг "Датагруп-Воля" реалізовує масштабний проєкт із заміни впродовж трьох років технології фіксованого інтернету DOCSIS (стандарт передавання даних телевізійним кабелем) на енергоефективну технологію GPON, повідомив CEO компанії Михайло Шелемба.

"Запустили масштабний проєкт GPON. Ми розуміємо, що найбільш енергонеефективною технологією на нашій мережі є DOCSIS. На неї припадає близько 40-45% мережі нашої компанії. Ми зробили пілотний проєкт із переходу на GPON... протестували різні види обладнання. І вже зараз ми запустили амбітну програму на більш ніж мільярд грн. Протягом наступних трьох років можна повністю замінити DOCSIS на GPON", - сказав він на щорічній конференції НКЕК "Україна на зв'язку".

Шелемба зазначив, що 2023-й для компанії був роком підвищення стійкості опорної інфраструктури. "Датагруп-Volia" на 30% збільшила кількість маршрутів, якими може передаватися трафік. Також, компанія інвестувала понад 130 млн грн у придбання акумуляторних батарей, додатково закупили 300 генераторів.

"Датагруп-Воля" - один із найбільших операторів фіксованого зв'язку та цифрових послуг. 96,13% акцій компанії "Датагруп-Volia" перебувають у власності фонду, яким керує Horizon Capital, інші 3,87% належать генеральному директору "Датагруп-Volia" Михайлу Шелембі.

Мережа компанії охоплює понад 4 млн українських домогосподарств України в більш ніж 100 містах і складається з понад 35 тис. кілометрів волоконно-оптичної інфраструктури. Компанія також пропонує своїм клієнтам широкий спектр додаткових послуг, включно з хмарними та кібербезпековими послугами для клієнтів B2B, а також рішеннями IoT і OTT для роздрібних клієнтів.