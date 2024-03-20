Інвестиції

17:55 20.03.2024

Міжнародні інвестиції в Україну зросли до $1,2 млрд у 2023 році

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Міжнародні інвестиції в Україну зросли до $1,2 млрд у 2023 році

Міжнародні інвестиції в Україну зросли з $500 млн у 2022 році до $1,2 млрд у 2023 році, повідомила керівниця KSE Institute Наталія Шаповал під час першого Ukraine Business Compact (UBC) Workshop.

"Під час повномасштабного вторгнення в Україну інвестували 43 глобальні компанії, серед яких - Bayer ($65 млн), Carlsberg ($40 млн) і CEMARK, що входить до групи компаній CRH ($30 млн). Ще 12 компаній анонсували інвестиції в Україну", - зазначила Шаповал.

Як повідомлялося, Baykar, що виробляє безпілотники Bayraktar TB2, у вересні 2023 року оголосила про готовність інвестувати $100 млн у завод, сервісний центр і штаб-квартиру в Києві. Будівництво заводу вже розпочалося в лютому 2024 року і, як передбачається, триватиме 12 місяців.

Також 2023 року CRH, провідний виробник будівельних матеріалів у світі, підписала мандатний лист із Європейським банком реконструкції та розвитку щодо спільного придбання активів італійської компанії Buzzi в Україні.

За словами Шаповал, наразі іноземні компанії активніше інвестують у проєкти у сфері IT, оборони та агробізнесу.

Як зазначив заступник міністра економіки Володимир Кузьо, наразі в Україні розробляються механізми підтримки інвесторів і пом'якшення інвестиційних ризиків. Уряд співпрацює з міжнародними організаціями та експортно-кредитними агентствами, Мінекономіки займається розбудовою агентства із залучення інвестицій.

"Ми працюємо над розширенням інфраструктури страхування воєнних ризиків, запущеної минулого року. Цього року ми зарезервували кошти для підтримки значних інвестиційних проєктів і розвитку індустріальних парків. Другий напрям нашої роботи спрямований на залучення інвестицій через міжнародні фінансові інституції та інституції фінансування розвитку. Крім того, ми очікуємо на поглиблення співпраці з міжнародною діловою спільнотою шляхом залучення українського бізнесу до глобальних ланцюгів виробництва та постачання", - зазначив Кузьо.

Він повідомив, що Мінекономіки визначило п'ять ключових секторів із інвестиційними можливостями в $292 млрд: енергетика, транспорт і логістика, сільське господарство, "зелена металургія" і критичні матеріали. Пріоритетність цих галузей полягає в тому, що саме вони роблять значний внесок в економіку України, мають глобальний потенціал зростання, а також потребують заміщення зруйнованих потужностей.

Теги: #інвестиції #kse

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