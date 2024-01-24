Інвестиції

18:17 24.01.2024

"ДТЕК" за час повномасштабної війни інвестував в Україну $1 млрд - Тімченко

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"ДТЕК" за час повномасштабної війни інвестував в Україну $1 млрд - Тімченко

Загальний обсяг інвестицій групи "ДТЕК" за напрямами його діяльності в Україні, без урахування проєкту Тилігульської ВЕС, у 2023 році становив приблизно $550 млн, а загалом від початку повномасштабної війни - $1 млрд, повідомив СЕО групи Максим Тімченко.

"Загальний обсяг інвестицій по групі "ДТЕК", без урахування проєкту Тилігульської ВЕС (EUR 200 млн - ІФ-У), торік був приблизно $550 млн, а загалом із початку повномасштабної війни - $1 млрд", - сказав Тімченко в ексклюзивному бліц-інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" з Міжнародного економічного форуму (WEF) у Давосі.

За його словами, ДТЕК під час війни "інвестував величезні кошти в мережі, електростанції, видобуток вугілля, нафтогаз".

"Ймовірно, що не так багато українських компаній за час повномасштабної війни інвестували такі великі кошти в економіку країни", - наголосив глава "ДТЕК".

 

Теги: #інвестиції #дтек

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