Інвестиції

14:17 25.12.2023

Кабмін затвердив за програмою з МВФ "Дорожню карту" управління публічними інвестиціями

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Кабмін затвердив за програмою з МВФ "Дорожню карту" управління публічними інвестиціями

Уряд України на засіданні минулої п'ятниці схвалив "Дорожню карту" реформування управління публічними інвестиціями, що є одним зі структурних маяків програми розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом (МВФ), повідомила пресслужба Міністерства фінансів у понеділок.

"...планування інвестиційних проєктів на основі стратегічних пріоритетів і середньострокової бюджетної рамки, здійснення їхнього відбору відповідно до уніфікованих і прозорих процедур та чітких критеріїв і реалізація в межах запланованих термінів і фінансування", - пояснюється у пресрелізі відомства мета "Дорожньої карти".

Вона передбачає ухвалення рішень щодо здійснення публічних інвестицій у межах стратегічного та середньострокового бюджетного планування, створення Стратегічної інвестиційної ради, поширення процедур управління публічними інвестиціями на всі інвестпроєкти, пов'язані з відновленням і розвитком, шляхом єдиного визначення публічного інвестпроєкту, уніфікації підходів до оцінки та відбору публічних інвестпроєктів незалежно від джерел і механізмів фінансування.

Окрім переліченого, "Дорожня карта" також передбачає створення єдиного проєктного портфеля для забезпечення пріоритизації та отримання доступу до фінансування, оцінку Мінфіном фінансової стійкості публічних інвестицій та посилення управління відповідними фіскальними ризиками, створення на основі оновленої методологічної бази єдиної ІТ-екосистеми, а також розвиток спроможностей з управління публічними інвестиціями на центральному та місцевому рівнях.

"Надалі доручено Мінфіну за участю Мінекономіки, Мін'юсту, Мінінфраструктури та інших зацікавлених сторін розробити та внести на розгляд Кабінету Міністрів план заходів щодо реалізації "Дорожньої карти" до 1 червня 2024 року", - ідеться в пресрелізі.

Як уточнили в міністерстві, "Дорожня карта" є рамковим документом, розробленим з урахуванням рекомендацій Світового банку та МВФ і потреб у післявоєнному відновленні країни.

 

Теги: #мвф #кабмін

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